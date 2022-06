Boliglånsrenter kraftig opp før rentemøte

Den brede S&P 500-indeksen har nådd sitt laveste nivå siden januar 2021, og vi er offisielt inne i et bear-marked for første gang siden pandemien brøt ut. Teknologitunge Nasdaq klatret likevel inn på den grønne siden like før handelsslutt.

Wall Street legger med det bak seg et marginalt fall etter dagens handel, til tross for morgendagens rentemøte.

Slik gikk det med de tre toneangivende indeksene på New York-børsen etter mandagens handel:



S&P 500 falt 0,37 prosent til 3.735 poeng.

Dow Jones falt 0,49 prosent til 30.365 poeng.

Nasdaq endte opp 0,18 prosent til 10.828 poeng.

Fart på boliglån

Frykten for mer aggressive rentehevinger enn forventet har satt like mye fart på boliglånsrenter, som det har på aksjemarkedet. Renten på det populære 30 år annuitetslånet i USA økte tirsdag med ytterligere 10 basispunkter.

Med det ligger den nominelle renten for lånet nå på 6,28% - opp hele 73 basispunkter på én uke.

CNBC forteller at dette har tatt innersvingen på boligmarkedet, og at etterspørselen på lån nå er på bunn.

Stille før stormen

I morgen skal den amerikanske sentralbanken (Fed) vedta rentehevingen. På forhånd av møtet er det snakk om trippelheving. Med det skal styringsrenten først heves med 75 basispunkter onsdag kveld, og deretter nok en gang i juli og så i september.

Bevegelser

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var ved stengetid tirsdag på 3,477 prosent - opp 7,9 basispunkter for dagen.

Den velkjente VIX-indeksen, og så kjent som fryktindeksen, tok en retning for det bedre og var ved handelsslutt ned 4,90 prosent.

Kryptomarkedet klarte heller ikke holde seg i grønt, hvor bitcoin endte ned 4,89 prosent for dagen. Med det omsettes én Bitcoin for 22.125 dollar.

Brent-oljen startet i grønt, men endte opp med et fall på 3,81 prosent. Ett fat nordsjøolje koster nå 117,33 dollar. Samtidig er WTI-oljen ned 1,55 prosent til 106,27 dollar pr. fat.