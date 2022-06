Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

På årsbasis var ordreinngangen opp 19,0 prosent, mot ventet en nedgang på 1,5 prosent.

USA

I New York var det blandet på børsene tirsdag, med Nasdaq opp og de to andre toneangivende indeksene ned. Dow Jones falt for femte dag på rad og endte ned 0,5 prosent til 30.364,83. S&P 500 falt 0,38 prosent til 3.735,48. Nasdaq steg 0,18 prosent til 10.828,35.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 1,81 prosent til 1.215,66 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,3 millioner kroner.

Brent-oljen var opp 2 prosent til 124,70 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 122,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Onsdag er Brent-oljen opp 0,12 prosent til 121,31 dollar, mens WTI-oljen er opp tilsvarende til 119,07 dollar.

Sammenlignet med tirsdag ettermiddag er oljeprisen ned rundt 3 dollar.

Råoljelagrene i USA steg med 0,7 millioner fat i forrige uke, fremgår av en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 2,2 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 0,2 millioner fat i forrige uke.

Grieg Seafood har kapitalmarkedsdag, som kan følges live her.

Canopy Holding og Norsk Solar legger frem kvartalstall. Mer i Dette skjer i dag.

Sikri Holding går eks splitt i dag, der én gammel aksje gir fem nye.

Nortel har signert en samarbeidsavtale med Techstep.

S&P har oppgradert Storebrand.

Huddlestock Fintech har signert en stor avtale med europeiske Solarisbank.

Presseklipp onsdag

HAR 253 MRD I GJELD – NÅ BOOMER RENTENE. Lånekostnadene har eksplodert etter Ivar Tollefsens kjempekjøp av boliger i fjor. Mens eiendommene forrenter 2,3 prosent, koster det nå 5-6 prosent å låne i markedet. (FA side 4)

VEDDER PÅ KURSRAS I SVENSK EIENDOMSGIGANT. Investorene Peter Hermanrud, Ole Petter Kjerkreit og Jan Petter Sissener har slengt seg på den massive shortingen i SBB. – Det er mye som er veldig galt, sier Hermanrud. (FA side 6)

EN KJEMPEFEIL AV SENTRALBANKENE. Ole Petter Kjerkreit var stjerneanalytiker i ABG før han slo seg opp som investor hos Stenshagen sammen med Aasulv Tveitereid før duoen satset kun på egenhånd. Nå har han opplevd den første aksjesmellen som privatinvestor. – De som har basert seg på billig finansiering, eksempelvis eiendomssektoren i Norden, får nå en wake up call, sier investor Ole Petter Kjerkreit. (FA side 8)

KORT OPPHOLD HOS FREDRIKSEN. Bare noen uker etter at Jens Martin Jensen begynte hos John Fredriksen for andre gang er han ute av Seatankers igjen. (FA side 28)

XXL MED RESULTATVARSEL. XXL skriver i en børsmelding tirsdag ettermiddag at det venter et fall i inntektene i andre kvartal i år, sammenlignet med samme kvartal i fjor. – Markedet har nok lenge skjønt at andrekvartalstallene ble svake, men dette er nok verre enn fryktet, sier Sparebank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige. (DN)

NAV VENTER AT LEDIGHETEN SNART VIL ØKE. Nav venter at ledigheten utover høsten vil øke forsiktig i takt med større press i økonomien og økte renter. Nav anslår at det i gjennomsnitt vil være 54.000 helt ledige i år og 60.000 neste år. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken i år og 2 prosent i 2023. (DN)

NORWEGIAN TJENER NÆR DOBBELT SÅ MYE PR FLY SOM FLYR. Billigere billetter og tommere fly gjør at Flyr genererer langt mindre inntekter per fly i luften enn konkurrenten Norwegian. (DN side 18)

ECB: VIL HOLDE AD HOC RÅDSMØTE ONSDAG FOR Å DISKUTERE MARKEDSFORHOLD. Rådsmedlemmene i Den europeiske sentralbanken (ECB) vil onsdag holde et ad hoc møte for å diskutere gjeldende markedsforhold. Det ekstraordinære møtet vil diskutere den siste nedgangen i statsobligasjoner, ifølge en talsperson. Renten på statsobligasjoner har steget markant etter ECB annonserte en rekke rentehevinger forrige torsdag og differansen mellom den tyske og spesielt den italienske renten har steget til høyeste nivå på over to år.

TYRKIA KAN UTSETTE FINSK OG SVENSK NATO-MEDLEMSKAP. – Tyrkia er innstilt på å utsette et svensk og finsk Nato-medlemskap i ett år hvis det er nødvendig, sier leder av det tyrkiske parlamentets utenrikskomité, Akif Çagatay Kiliç, ifølge The Guardian. Mandag ble det kjent at Sverige gjør endringer i antiterrorloven i et forsøk på møte kravene som Tyrkia har kommet med å godkjenne Sveriges Nato-søknad. (NRK)

USA FRIGJØR OPPTIL 45M FAT FRA STRATEGISKE RESERVER. Det amerikanske energidepartementet sa tirsdag at det vil selge opptil 45 millioner fat olje fra den strategiske petroleumsreserven som en del av Biden-administrasjonens tidligere annonserte plan. Levering fra salget vil finne sted mellom 16. august til 30. september.

USA STØTTER TAIWAIN I AT TAIWANSTREDET ER INTERNASJONALT FARVANN. USA støttet tirsdag Taiwans påstand om at sundet som skiller øya fra Kina er internasjonalt farvann. De siste årene har amerikanske krigsskip, og noen ganger de fra allierte nasjoner som Storbritannia og Canada, seilt gjennom stredet, i Beijings frustrasjon. (Reuters)

VÅPENLEVERANSENE TIL UKRAINA GÅR TREGT. Ukraina har mottatt kun 10 prosent av våpnene som Vesten har lovet å gi, sier den ukrainske viseforsvarsministeren Anna Maljar. Maljar kom med uttalelsen på ukrainsk TV tirsdag kveld og ba Vesten om å øke tempoet for våpenleveransene. – Uansett hvor hardt Ukraina forsøker, uansett hvor profesjonell hæren vår er, uten hjelp fra våre vestlige partnere vil vi ikke være i stand til å vinne denne krigen. (NRK)

MICROSTRATEGY HAR IKKE MOTTATT MARGIN CALL. MicroStrategy har ikke mottatt en margin call mot sitt bitcoin-sikrede lån, og har rikelig med å stille ekstra sikkerhet om nødvendig, ifølge selskapet. (Reuters)

