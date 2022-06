De to tech-aksjene, Harmonychain og Canopy Holdings stuper etter nyheter.

Harmonychain faller 35 prosent til 0,71 kroner etter en såkalt operasjonell oppdatering tirsdag kveld.

Canopy Holdings la frem kvartalstall før børsåpning og faller 21,3 prosent til 0,74 kroner. Selskapet tapte 144,8 millioner kroner i regnskapsåret som ble avsluttet 30. april.

XXL faller 22 prosent til 6,90 kroner etter å oppdatert markedet med resultatvarsel tirsdag kveld.

Grieg Seafood avholder kapitalmarkedsdag onsdag. Aksjen faller 2,3 prosent til 134,70 kroner.

Interoil Exploration faller 15,4 prosent til 1,58 kroner på nyheten tirsdag kveld om at selskapet må hente mer penger.

REC Silicon fortsetter ned 7,7 prosent til 18,09 kroner.

Fokus på renter

Investorene har fokus på dagens rentemøte og rentebeslutningen i Den amerikanske sentralbanken som kommer kl. 20 norsk tid. De fleste venter at sentralbanksjef Jerome Powell vil heve renten med 0,75 prosentpoeng til intervallet 1,50 - 1,75 prosent.

Den europeiske sentralbanken (ECB) følger også utviklingen nøye nå og vil holde et ekstraordinært hastemøte onsdag for å diskutere den siste nedgangen i statsobligasjoner. Renten på statsobligasjoner har steget markant etter ECB annonserte en rekke rentehevinger forrige torsdag og differansen mellom den tyske og spesielt den italienske renten har steget til høyeste nivå på over to år.