– XXL leverer skuffende inntjening, det ser ut til at de sliter med å klare den bruttomarginen de har satt seg som mål, kostnadene er høye, og sportsmarkedet er mer krevende nå enn tidligere, sier analytikeren til Finansavisen.

Selv etter store kursfall i det amerikanske aksjemarkedet, særlig innen vekst- og teknologiaksjer både der og her hjemme, så mener Trygve Hegnar det er for tidlig å bunnfiske skadeskutte vekstaksjer. Her forklarer han hvorfor. Klipp fra Økonominyhetene 13. juni 2022.