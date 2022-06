Optimisme på Wall Street før onsdagens spennende nyheter

Onsdag er det endelig duket for det mye omtalte rentemøtet i den amerikanske sentralbanken, og futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,3 prosent, at S&P 500 vil stige 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,7 prosent til 32,42.

Alt dette kan endre seg klokken 20.00 norsk tid

Det store spørsmålet er hvor bekymret Fed har blitt som følge av inflasjonstallene, og hvor mye de oppjusterer sine egne inflasjonsprognoser og renteforventninger. De siste dagene har det dannet seg en forventning om at sentralbanken kan gå for en «trippel renteheving», altså én stor renteheving på 0,75 prosentpoeng.

«Antyder de en høyere rentetopp kan renteforventningene, og dermed den viktige 10-årsrenten på amerikanske statsobligasjoner, stige enda mer. Det vil nok ikke bli tatt godt i mot i aksjemarkedet», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde i en oppdatering fra DNB Markets.

DNB Markets tror markedsutslagene i stor grad vil avhenge av hva Fed sier om inflasjonen og renteutsiktene fremover.

«Det har som kjent vært kraftige rentebevegelser oppover de siste dagene, som dels må ses i sammenheng med flere dårlige inflasjonsnyheter fra før helgen, og i tillegg lekkasjer til pressen om at Fed faktisk vurderer en trippel heving i dag. Markedet har tatt dette til seg til gangs, og priser nå fullt ut at det faktisk blir en heving på 75 punkter i dag», skriver Handelsbanken i en rapport.