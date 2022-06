Oslo Børs endte i pluss – 16 aksjer til all-time low

Hovedindeksen på Oslo Børs endte onsdag opp 0,64 prosent til 1.223,43.

Børsen holdt seg i negativt terreng gjennom store deler av dagen, men et positivt Wall Street dro den over i pluss i ettermiddag.

Verdensøkonomien venter spent på dagens viktige rentebeslutning av Federal Reserve, som kommer kl. 20 norsk tid. De fleste venter at sentralbanksjef Jerome Powell vil heve renten med 0,75 prosentpoeng til intervallet 1,50 - 1,75 prosent.

Den europeiske sentralbanken (ECB) følger også utviklingen nøye, og avholdt et ekstraordinært møte onsdag der banken varslet at den vil utvikle en ny mekanisme for å bekjempe oppgangen i statsobligasjonsrenter. Det dreier seg om et «nytt anti-fragmenterings-instrument» knyttet til fornyelse av obligasjoner som utløper.

Oljeprisen ned

Oljeprisen hentet seg også inn utover dagen, og Brent-oljen står ved børsslutt i 120,40 dollar, ned 0,60 prosent i dagens handel. Da Oslo Børs stengte tirsdag kostet et fat Brent-olje 124,70 dollar. WTI-oljen står ved børsslutt i 118,03 dollar, ned 0,70 prosent.

Oljeaksjene på Oslo Børs hentet seg inn med oljeprisen. Equinor endte opp 0,40 prosent på 355,10 kroner. Aker BP avsluttet ned 2,10 prosent til 405,80 kroner.

XXL-smell

XXL falt 16,24 prosent til 7,40 kroner etter å oppdatert markedet med resultatvarsel tirsdag kveld. Analytiker Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets reagerer med å nedgradere aksjen fra nøytral til selg, og kutter kursmålet fra 15 til 5 kroner.

– XXL leverer skuffende inntjening, det ser ut til at de sliter med å klare den bruttomarginen de har satt seg som mål, kostnadene er høye, og sportsmarkedet er mer krevende nå enn tidligere, sier analytikeren til Finansavisen.

REC-fall fortsetter

REC Silicon fortsatte nedturen med 9,45 prosent til 17,73 kroner. Dette etter en intensjonsavtale med Ferroglobe tidligere i uken.