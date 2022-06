Advarsel til Fed før viktig rentedom

Wall Street holder seg godt inn i positivt terreng etter markant oppgang i åpningen onsdag. Markedet venter spent på Feds rentedom onsdag kveld. Flere frykter en aggressiv renteøkning.

Ifølge CME FedWatch Tool er sannsynligheten for en renteøkning på 75 basispunkter på 97,8 prosent. Det er 28 år siden Fed forrige gang økte renten like mye.

Klokken 18:47 norsk tid ser det slik ut på New York-børsen:

S&P 500 er opp 0,9 prosent til 3.770 poeng.

Dow Jones er opp 0,5 prosent til 30.535 poeng.

Nasdaq er opp 1,7 prosent til 11.012 poeng.

Håper på bestemt Fed

Direktør Adam Sarhan i 50 Park Investment tror investorene kjøper seg inn etter den seneste nedgangen i håp om at Federal Reserve inntar en bestemt holdning.

– Jo sterkere Fed kan være på å sette opp rentene, desto større er sannsynligheten for et rally i markedet. Med andre ord, hvis Fed kommer inn med 50 eller 25 basispunkter vil det ikke blidgjøre markedet. Markedet vil se definitiv handling. Markedet vil ha klarhet og markedet vil vite at Fed kan gjenvinne kontrollen over narrativet, sier han til CNBC.

Kan endre alt

Det store spørsmålet er hvor bekymret Fed har blitt som følge av inflasjonstallene, og hvor mye de oppjusterer sine egne inflasjonsprognoser og renteforventninger. De siste dagene har det dannet seg en forventning om at sentralbanken kan gå for en «trippel renteheving», altså én stor renteheving på 0,75 prosentpoeng.

«Antyder de en høyere rentetopp kan renteforventningene, og dermed den viktige 10-årsrenten på amerikanske statsobligasjoner, stige enda mer. Det vil nok ikke bli tatt godt i mot i aksjemarkedet», skriver analytiker Ingvild Borgen Gjerde i en oppdatering fra DNB Markets.