Wall Street-rally etter renteavgjørelse

Onsdag kveld vedtok Federal Reserve den største renteøkningen siden 1994, og skal heve styringsrenten med 75 basispunkter. Likevel var stemningen god på Wall Street, med solid oppgang i samtlige av de toneangivende indeksene.

– Det er paradoksalt at markedene går så godt når rentehevingen ble så stor, mente Knut A. Magnussen i DNB Markets.



– Trolig skyldes det at forventningene var så sure på forhånd, og kanskje at noen fryktet enda mer haukete signaler, tror han. Les hele saken her.



Tross en grønn avslutning, har dagen vært volatil for de amerikanske aksjemarkedene. I etterkant av rentebeslutningen så det flatt ut på de store indeksene, før det gikk i rødt under pressekonferansen til Jerome Powell. Deretter snudde stemningen, ved børsslutt onsdag kveld så det slik ut:

Dow Jones steg 1 prosent.

S&P 500 økte med 1,5 prosent.

Nasdaq og teknologiaksjene ledet an børsoppgangen, og steg 2,5 prosent.

Det var en bra dag for teknologiaksjer, som hittil i år har blitt mørbanket i markedet. Aksjer som Amazon, Netflix og Tesla så en oppgang på over 5 prosent. Google, Microsoft og Apple lå ikke langt bak, og steg alle mellom 2 og 3 prosent.

Industriaksjer som Boeing, som er sterkt tilknyttet vekst i økonomien, steg også med håpet om at rentene kan økes uten å sende økonomien inn i en resesjon, skriver CNBC. Boeing steg 9,5 prosent, General Electric steg 1,5 prosent, mens UPS steg 3,7 prosent.