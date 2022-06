(Saken oppdateres)

Førhandelen på Oslo Børs pekte mot rød åpning torsdag, men investorene sender hovedindeksen i grønt etter Feds trippelheving sendte Wall Street markant i pluss i går kveld.

Hovedindeksen åpnet rett opp, men har rundt kl. 10.00 snudd ned 0,44 prosent til 1.218,18.

Selv etter store kursfall i det amerikanske aksjemarkedet, særlig innen vekst- og teknologiaksjer både der og her hjemme, så mener Trygve Hegnar det er for tidlig å bunnfiske skadeskutte vekstaksjer. Her forklarer han hvorfor. Klipp fra Økonominyhetene 13. juni 2022.