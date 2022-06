Det går mot en knallrød start på New York-børsen

Onsdag kveld annonserte den amerikanske sentralbanken at renten settes opp med hele 75 basispunkter, til intervallet 1,50-1,75 prosent. Likevel steg Nasdaq-indeksen 2,5 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 1,5 prosent og 1,0 prosent.

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen torsdag.

Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 1,8 prosent, at S&P 500 vil falle 2,2 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 2,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,0 prosent til 31,72.

«Fremover ser Fed for seg at styringsrenten settes videre opp med 175 basispunkter i løpet av de gjenværende møtene i år, noe som gir en styringsrente på 3,4 prosent ved slutten av året. Deretter ventes renten videre opp til 3,8 prosent i 2023. Det betyr at renta blir betydelig innstrammende; Fed anslår nemlig normalrenten til 2,5 prosent», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den amerikanske sentralbanken oppjusterte inflasjonsprognosen for 2022 til 5,2 prosent, mot tidligere 4,3 prosent. Samtidig ble inflasjonen noe nedjustert de neste to årene.

Klokken 14.30 offentliggjøres følgende tall: