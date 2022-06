Nasdaq stuper over 4 prosent

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 2,7 prosent og står i 10.802,27 poeng mens Dow Jones står i 30.058,11 poeng etter en nedgang på 2,0 prosent. S&P 500 faller 2,2 prosent til 3.704,91 poeng.

Oppdatert klokken 17.05: Nasdaq-indeksen stuper 4,1 prosent og står i 10.645,12 poeng mens Dow Jones står i 29.887,39 poeng etter en nedgang på 2,6 prosent. S&P 500 faller 3,4 prosent til 3.663,01 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,35 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 12,4 prosent til 33,29.

Antall førstegangssøkere for arbeidsledighetstrygd i USA var 229.000 i forrige uke. Det var ventet 215.000 søkere. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var pr. 4. juni 1,312 millioner, opp 3.000 fra forrige ukes reviderte nivå.

Samtidig har det blitt kjent at Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, viser minus 3,3 poeng nå i juni. Det er det svakeste nivået siden coronapandemien brøt ut våren 2020. På forhånd var det ventet en junimåling på pluss 5,5 poeng, ifølge Trading Economics.

Onsdag kveld annonserte den amerikanske sentralbanken at renten settes opp med hele 75 basispunkter, til intervallet 1,50-1,75 prosent. Likevel steg Nasdaq-indeksen 2,5 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones gikk opp henholdsvis 1,5 prosent og 1,0 prosent.

«Fremover ser Fed for seg at styringsrenten settes videre opp med 175 basispunkter i løpet av de gjenværende møtene i år, noe som gir en styringsrente på 3,4 prosent ved slutten av året. Deretter ventes renten videre opp til 3,8 prosent i 2023. Det betyr at renta blir betydelig innstrammende; Fed anslår nemlig normalrenten til 2,5 prosent», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den amerikanske sentralbanken oppjusterte inflasjonsprognosen for 2022 til 5,2 prosent, mot tidligere 4,3 prosent. Samtidig ble inflasjonen noe nedjustert de neste to årene.