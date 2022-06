Kraftig fall på Oslo Børs

- - - - -

Torsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 2,6 prosent før den sluttet på 1.191,84 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 115,62 dollar, ned 2,4 prosent.

– Det er en bred frykt for økt inflasjon og tiltagende renteoppgang. Det er selvfølgelig negativt for aksjemarkedet, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen.

Profilerte aksjer som Yara, DNB og Hydro falt henholdsvis 3,9 prosent, 4,3 prosent og 5,2 prosent.

Equinor vasser i så mye penger at analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets mener selskapet begynner å ligne en bank. Han mener oljegiganten bør kjøpe Europas største fornybarprodusent. Alternativt mener Sveen-Nilsen at Equinor bør betale ut et gedigent ekstraordinært utbytte for å nærme seg ønsket gjeldsgrad. Aksjen falt 1,2 prosent til 351 kroner.

Etter børsens stengetid tirsdag varslet ledelsen i XXL om store fall i inntektene og marginene, noe som sendte aksjen ned over 16 prosent i onsdagens handel. Torsdag falt aksjen ytterligere 13,4 prosent til 6,41 kroner.

Europris kjøper 67 prosent av Strikkemekka Holding AS for 88,4 millioner kroner i kontanter. Gründer Eirik Fuglestad fortsetter som sjef for Strikkemekka. Han vil eie de resterende 33 prosentene, men Europris har forkjøpsrett på å kjøpe disse også. Aksjen falt 3,2 prosent til 44,24 kroner.

Harmonychains datterselskapet Lokotech AS ble onsdag ettermiddag forelagt en alternativ løsning fra sine designere om en mulighet for å rekke Multi-Project-Wafer i juli. Det sendte aksjen opp 2,9 prosent til 0,72 kroner.

TGS vil starte en multiklientundersøkelse for vindhastighetsmålinger i New York Bight-området i USA. Samtidig har Pareto Securities oppgradert sin anbefaling på TGS fra hold til kjøp, og hever ifølge TDN Direkt kursmålet fra 130 til 180 kroner. Aksjen falt likevel 3,8 prosent til 150,60 kroner.

Hexagon Purus har, gjennom sitt heleide datterselskap Wystrach GmbH, mottatt en oppfølgingsordre på distribusjonssystemer for hydrogen fra PAK PCE til en verdi på ca. 3,5 millioner euro. Aksjen gikk opp 0,2 prosent til 27,82 kroner.