Mens resesjonsfrykten sendte Wall Street kraftig ned torsdag, er bildet mer blandet på de toneangivende Asia-børsene fredag.

På Tokyo-børsen faller Nikkei nesten 2 prosent til 25.924,77, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,8 prosent til 1.834,95. SoftBank Group stuper over 4 prosent.

På makrofronten holder Bank of Japan styringsrenten uendret og gjør heller ingen endringer av sin ultralette pengepolitikk. Dette står i kontrast til verdens øvrige ledende sentralbanker, som står i kø for å heve rentene kraftig for å stagge den skyhøye inflasjonen.

– Motsigelsen er: Mens markedene sier at sentralbankene må gjøre mer for å få kontroll på inflasjonen, jo mer sentralbankene gjør for å få kontroll på inflasjonen, desto mer sjokkerer de markedene. Det er i denne tilstanden vi er nå, sier direktør og global strateg David Roche hos Independent Strategy til CNBC fredag.

– Gir ikke mening å selge

Ellers i Asia går Kospi-indeksen i Sør-Korea tilbake 0,6 prosent, mens Hang Seng i Hongkong stiger 0,8 prosent. I Fastlands-Kina er Shanghai Composite-indeksen uendret, mens Sydney-børsen er ned rundt 2 prosent.

Seniorstrateg Suresh Tantia hos investeringsavdelingen APAC i Credit Suisse opprettholder ifølge nettstedet sin overvekt av aksjer mot obligasjoner.

– Du kan ikke utelukke ytterligere nedside fordi markedene når er veldig volatile. De trader på nyhetsstrømmer og basert på Fed-forventninger på dagens nivåer, gir det egentlig ikke mening å selge. Jeg tror straks forventningene til Feds renteøkninger stabiliserer seg, så bør vi begynne og se en gjeninnhenting i aksjemarkedet, sier han.

