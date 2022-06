Oslo Børs har hentet seg inn etter et fall i morgentimene, og hovedindeksen står klokken 14:30 i 1.213,73. Dette tilsier en oppgang på 1,85 prosent i dag.

Oppsvinget skjer samtidig med at futureshandelen på Wall Street peker mot markant oppgang fra start fredag, i kjølvannet av kraftig fall på Wall Street torsdag og mer blandede Asia-børser tidligere fredag.

Seniorstrateg Suresh Tantia hos investeringsavdelingen APAC i Credit Suisse opprettholder sin overvekt av aksjer mot obligasjoner.

– Du kan ikke utelukke ytterligere nedside fordi markedene når er veldig volatile. De trader på nyhetsstrømmer og basert på Fed-forventninger på dagens nivåer, gir det egentlig ikke mening å selge. Jeg tror straks forventningene til Feds renteøkninger stabiliserer seg, så bør vi begynne og se en gjeninnhenting i aksjemarkedet, sier han til CNBC.

Toneangivende Europa-børser som tyske DAX og franske CAC 40 stiger henholdsvis 1 og 1,2 prosent.

Havvind

Fredag morgen ble det kjent at førstnevnte og partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips i Troll- og Oseberg-feltene har igangsatt en studie og ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området rundt 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland.

Samtidig har JP Morgan oppgradert Equinor fra undervekt til nøytral. Aksjen er nå opp 2,5 prosent til 359,85 kroner.

Seaway7 spretter opp 17,4 prosent i kjølvannet av å ha signert et eksklusivitetsbrev med ScottishPower Renewables i størrelsesordenen «very large» tidligere i uken. Dette representerer kontraktstørrelser på 500-750 millioner dollar.

Olje

Oljeprisene fikk torsdag kveld et oppsving etter at Washington besluttet å innføre sanksjoner mot kinesiske, Emirat-baserte og iranske selskaper som hjelper Iran med å eksportere olje.