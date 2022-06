Wall Street-børsen er klokken 18:40 fortsatt i grønt, men kun marginalt. Nasdaq-indeksen er opp 1,31 prosent til 10.787,88 og S&P 500 er opp 0,18 prosent til 3.674,11, mens den industritunge indeksen Dow Jones er ned 0,2 prosent til 29.871,41.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,22 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,1 prosent til 31,66.

Den amerikanske industriproduksjonen var opp 0,2 prosent på månedsbasis i mai, mens det var ventet en oppgang på 0,4 prosent, ifølge Trading Economics. Industriens kapasitetsutnyttelse endte på 79 prosent i perioden, mens det var ventet en kapasitetsutnyttelse på 79,2 prosent.

Resesjon?

En undersøkelse gjort av Conference Board survey kommer med slående tall. Flertallet av topplederne i USA forventer en resesjon i løpet av de neste 12-18 månedene, opp fra knappe 22 prosent fra slutten av 2021. Undersøkelsen ble gjort i forkant av det historiske rentehoppet på onsdag.

«Mens Powell på onsdag leverte en renteøkning på 75 punkter, i tråd med forventningene, og samtidig signaliserte at det ikke nødvendigvis var påkrevd med like harde renteøkninger fremover, er markedene igjen grepet av frykt. Bakteppet er ikke vanskelig å gjette: Det er en stadig større uro for at Fed faktisk må styre økonomien inn i en resesjon for å temme inflasjonen», skriver Handelsbanken i en oppdatering fredag.

Økt frykt

Torsdag falt Nasdaq-indeksen hele 4,1 prosent. S&P 500 gikk ned 3,3 prosent mens Dow Jones falt 2,4 prosent og endte under 30.000 poeng.

«Verdens børser, inkludert de amerikanske, falt tungt torsdag. Investorene frykter at verdensøkonomien skal stoppe opp som en følge av galopperende priser og renter», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Det amerikanske markedet vil holde stengt mandag. DNB Markets mener det vil kunne påvirke risikoviljen inn mot avslutningen av ukens handel.