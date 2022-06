Traderne tar en pause

Etter en begredelig torsdag fikk de internasjonale børsene en beskjeden rekyl på tampen av uken. Både de europeiske og amerikanske børsindeksene la på seg 0,5-1,5 prosent. Nederlandske Abn Amro fikk imidlertid en opptur på mer enn 8 prosent i kjølvannet av en Bloomberg-artikkel som hevdet at franske Bnp Paribas vurderer å kjøpe banken.

Fra USAs teknologisektor kom det derimot flere dårlige nyheter. Programvaregiganten Adobe la frem skuffende «guiding» for det inneværende kvartalet og hele regnskapsåret, som følge av Ukraina-krigen og den sterke dollaren. Aksjekursen var ved firetiden ned med rundt 3 prosent.

Kinesiske Jd.com gjorde det langt bedre, med et kursløft på 6 prosent. Netthandleren opplyste at det vurderer å begynne med leveranse av matvarer. Rivalene Alibaba og Meituan tilbyr allerede lignende tjenester.

Dessuten fortsetter råvaresektoren å være et lyspunkt. Stigende etterspørsel og høye stålpriser bidro til at U.S. Steels prognoser for andre kvartal imponerte, og aksjen var fredag ettermiddag opp med mer enn 5 prosent.

På makrofronten kom det skuffende tall for USAs industriproduksjon i mai. Volumene økte med 0,2 prosent fra den foregående måneden, mot ventet 0,4 prosent. Statistikken avdekket at vareprodusenter faktisk opplevde negativ vekst, mens bransjene gruvedrift og forsyning (inkludert kraftverk) trakk opp.

For øvrig blir det ikke noe nytt amerikansk rentemøte før 27. juli. Terminkontraktmarkedet priser nå inn en 93 prosent sannsynlighet for enda en heving på 0,75 prosent. Nesten et år senere, 26. juli 2023, regnes det som 72 prosent sannsynlig at USAs styringsrente er minst 3,5 prosent. Nivået blir i så fall høyere enn noen gang siden tidlig i 2008.