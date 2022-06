Kryptobørs ble dagens taper

Selv om de store sentralbankene (med unntak av Japan) har startet på renteøkningene for å hanskes med den skyhøye inflasjonen, venter analytikere at presset på nedsiden i oljeprisene vil være kortvarig.

– «Kjøp dippen» er kanskje dødt i aksjemarkedet, men burde sannsynligvis fortsatt fungere i energimarkedene. Til tross for aggressive sentralbanker og den lavere økonomiske veksten som vil følge, er oljemarkedene fortsatt veldig stramme, sier Oanda-analytikere ifølge TDN Direkt til Platts fredag.

Konsulenthuset WoodMac er bekymret for kutt i den Europeiske gassforsyningen i tilknytning Nord Stream-rørledningen, og har skissert et skrekkscenario der Europa vil gå tom for gass i januar . Flere Europeiske land meldte fredag om begrenset forsyning fra Russland.

Havvind

Fredag morgen ble det kjent at Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips i Troll- og Oseberg-feltene har igangsatt en studie og ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området rundt 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland.

Samtidig har JP Morgan oppgradert Equinor fra undervekt til nøytral. Aksjen endte dagen ned 0,11 prosent til 350,60.

Seaway7 spratt opp 17,4 prosent i kjølvannet av å ha signert et eksklusivitetsbrev med ScottishPower Renewables i størrelsesordenen «very large» tidligere i uken. Dette representerer kontraktstørrelser på 500-750 millioner dollar.

Rekyl i børsrakett

Havila shipping har den siste uken hatt det tøft på børsen, men aksjen steg fredag over 30 prosent til 18,02 kroner. Børsraketten er ned over 30 prosent siste uken, men er allikevel opp over 450 prosent det siste året.

PGS steg 3,7 prosent til 4,05 kroner etter å ha blitt betinget tildelt en karbonlagringskontrakt på Equinor-opererte Smeaheia i Nordsjøen.

Hynion steg i tidlig handel tosifret etter fredag morgen å ha sendt ut en børsmelding som svar på vedtaket i revidert nasjonalbudsjett om rask utvikling av en nasjonal hydrogen infrastruktur, men har roet seg ned utover formiddagen og avsluttet dagen ned rundt 5 prosent til 1,32 kroner.

I rødt

På toppen av taperlisten finner vi den Kjos-eide kryptobørsen Norwegian Block Exchange, som falt over 10 prosent. Selskapet høster kritikk fra kryptokritiker og Nordea-forvalter Robert Næss i Finansavisen fredag.

– Kundenes midler er trygge, kontrer imidlertid selskapets finansdirektør Torstein Thinn.

Både Aker BP og Vår Energi falt fredag rundt 2,5 prosent.