Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,47 prosent like før kl. 07.00 mandag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [-1, -0,6] prosent, til tross for fornyet resesjonsfrykt.

«De asiatiske børsene starten uken i rødt, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag,» heter det i oppdateringen.

«Investorene i Asia er i likhet med sine internasjonale kollegaer, bekymret for verdensøkonomien. Energi -og material sektoren falt mest i Asia i natt, mens de defensive sektorene (konsumvarer og helse) gjorde det best,» påpeker han.

Berntsen trekker også frem at oljeprisen falt som en sten før helgen, og nå handles nå cirka 11 dollar pr. fat lavere enn i midten av forrige uke.

«Det er naturlig å anta at etterspørselen etter olje vil falle markant dersom verdensøkonomien skulle bremse opp. Andre råvarer har falt vesentlig mer i pris enn olje den senere tid, noe som skyldes Russlands krigføring i Ukraina. De lange rente har også kommet ned de siste dagen, et tegn på investorenes samlede vekst og inflasjons forventninger har falt,» skriver Berntsen.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,20 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,13 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger derimot marginale 0,03 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,16 prosent, mens Kospi i i Sør-Korea faller tilbake 2,21 prosent.

I India er Sensex ned 0,01 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,44 prosent, mens Straits Times klatrer 0,07 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,09 prosent til 113,02 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,50 prosent til 107,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 116,04 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Det ble en ny dag berg- og dalbane på børsene i New York fredag. Fokus var fremdeles på at skyhøy inflasjonen og høyere renter vil true den økonomiske veksten og sende USA ut i en ny resesjon.

Nasdaq steg 1,43 prosent til 10.798,35, og for uken ble det en nedgang på 4,8 prosent. S&P 500 endte opp 0,21 prosent til 3.674,45. Det ble likevel nedgang for tredje uke på rad, og for uken ble det en nedgang på 5,8 prosent.