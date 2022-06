(Saken oppdateres)

Oslo Børs falt i åpningen mandag, men har nå snudd opp.

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.196,79, opp 0,08 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,16 prosent til 112,94 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,43 prosent til 107,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 116,04 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Det er helt klart at i øyeblikket så er det makrofaktorer som driver oljeprisene fremfor fundamentale faktorer, som fortsatt er støttende, sier råvaresjef Warren Patterson i ING, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 2,14 prosent til 343,10 kroner, mens Aker BP er ned 2,00 prosent til 372,40 kroner.

Opptur

Bjørn Rune Gjelstens Ultimovacs meldte mandag morgen at selskapets kreftvaksine UV1 nå viser sterk overlevelsesgrad i en pågående fase 1-studie. Aksjen er opp 19,45 prosent til 78,00 kroner.

Inify Laboratories, som er en diagnostikkvirksomhet skilt ut av ContextVision, er fra i dag notert på Euronext Growth. Aksjen fyker rett opp 65,00 prosent til 6,60 kroner.

– Det handler om effektiv og sikker kreftdiagnostikk. Jeg begynte med prosjektet om å skape et eget helseselskap, for to år siden. Det er basert på en ekstrem kraftig teknologi – ikke bare programvare, men hele tjenesten kreftdiagnostikk, på ett laboratorium, sier Inify-sjef Fredrik Palm til Finansavisen.

HAV Groups datterselskap Norwegian Electric Systems har blitt tildelt kontrakter av Volstad Maritime. HAV Group-aksjen er opp 2,14 prosent til 14,30 kroner.

Borgestads datterselskap Höganäs Borgestad Holding AB har blitt enig med Nordea om en forlengelse av lån. Borgestad klatrer 3,60 prosent til 2,30 kroner.

I rødt

Både TGS og Magseis Fairfield melder nå om forlengelse av jobber. TGS-aksjen faller 0,86 prosent til 150,40 kroner, mens Magseis er ned 0,71 prosent til 5,61 kroner.