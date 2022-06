Børsnykommer stiger 225 prosent i debuten

Oslo Børs falt i åpningen mandag, men har nå snudd opp.

Rundt kl. 13.00 står hovedindeksen i 1.205 opp 0,75 prosent.

– Men vi finner trøst i at vi ikke ser noen tegn til de utslagene i byggeaktiviteten eller bedriftenes investeringer som tidligere har ført til flerårige og dype resesjoner, understreker sjefstrateg Karen Ward i J.P. Morgan.

Aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg har lastet opp i så mye oljeaksjer han kan siden i fjor. Han ser ingen grunn til å selge ennå. Vi snakker også om oppturen i oljeservice den siste tiden, de høye lakseprisene og om retail nå er en skummel sektor.

Opptur

Bjørn Rune Gjelstens Ultimovacs meldte mandag morgen om positive nyheter om sin kreftvaksine. Aksjen er opp 12,4 prosent til 73,40 kroner.

Inify Laboratories, som er en diagnostikkvirksomhet skilt ut av ContextVision, er fra i dag notert på Euronext Growth. Aksjen fyker rett opp 225 prosent til 13,0 kroner.

– Det handler om effektiv og sikker kreftdiagnostikk. Jeg begynte med prosjektet om å skape et eget helseselskap, for to år siden. Det er basert på en ekstrem kraftig teknologi – ikke bare programvare, men hele tjenesten kreftdiagnostikk, på ett laboratorium, sier Inify-sjef Fredrik Palm til Finansavisen.

I en ny analyse ser meglerhuset Carnegie oppside i oljeselskapet Okea, og setter kursmålet til 60 kroner. Aksjen stiger med 2,39 prosent.

