Børsene i Tokyo og Hongkong gjør et hopp

I Japan stiger Nikkei 2,15 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,15 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,18 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 1,43 prosent, og Kospi i Sør-Korea klatrer 0,99 prosent.

I India er Sensex opp 1,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,47 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,69 prosent.

Ser inflasjonstopp

Den australske sentralbanken forventer nå at inflasjonen vil nå en topp mot slutten av året, melder CNBC.

Sentralbanksjef i Australia, Philip Lowe, sa tirsdag i en tale at han forventer at den australske inflasjonen vil nå en topp på rundt 7 prosent i løpet av 2022, ettersom pandemirelatert trøbbel med forsyningskjeden løser seg. Han påpekte også at innstrammingene i pengepolitikken og renteøkningene globalt vil jobbe sammen for å drive ned inflasjonen ved å skape en balanse mellom tilbud og etterspørsel.

«Å oppnå denne balansen er ikke enkelt, og det er risiko involvert, men høyere renter vil redusere det nåværende inflasjonspresset», sa han, og la til at Australia bør forvente flere renteøkninger.