Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,49 prosent like før kl. 07.00 tirsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,6, 1,0] prosent, til tross for fornyet resesjonsfrykt.

Berntsen trekker frem at pilene på de asiatiske børsene pekte igjen oppover tirsdag, etter mandagens nedtur.

«Det er naturlig å anta at den positive stemningen i Asia vil trigge investorene her i Europa i dag, inkludert her hjemme. Det var for øvrig ingen delsektorer som skilte seg ut i nattens handel. Mao. var oppgang bred,» skriver han.

Han peker også på at oljeprisen i løpet av nattens handel har hentet inn deler av forrige ukes fall, men at svake makroforhold (høy inflasjon og stigende renter) er vente å svekke underliggende etterspørsel etter råvarer, inkludert olje og gass fremover.

«Den største usikkerheten i oljemarkedet er likevel knyttet til krigen i Ukraina og Russlands rolle i det globale energimarkedet. Så lenge krigen pågår vil denne usikkerheten vare ved,» skriver Berntsen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,15 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,15 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,18 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 1,43 prosent, og Kospi i Sør-Korea klatrer 0,99 prosent.

I India er Sensex opp 1,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 1,47 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,69 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,03 prosent til 115,30 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,30 prosent til 110,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 112,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De amerikanske markedene var mandag stengt som følge av av Juneteenth, en føderal høytid i USA til minne om frigjøringen av afroamerikanske slaver. Men handel av futures (en opsjon på å kjøpe et verdipapir til en forhåndsbestemt pris i fremtiden, journ. anm.) steg.