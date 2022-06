Oslo Børs åpnet opp tirsdag morgen.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.216,11, opp 0,13 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,39 prosent til 115,72 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,51 prosent til 110,45 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 112,43 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Etter å ha falt markant forrige uke på grunn av bekymringer knyttet til resesjon og etterspørselsødeleggelse, stiger oljeprisene igjen. Disse globale økonomiske bekymringene blir tilsynelatende oppveid av utsikter til høyere amerikansk og kinesisk etterspørsel på kort sikt samt en stram tilbudsside, sier adm. partner i SPI Asset Managements, Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Equinor klatrer 0,11 prosent til 352,60 kroner, mens Aker BP faller 0,67 prosent til 371,50 kroner.

Opptur

PGS melder tirsdag morgen at de er tildelt en betydelig kontrakt bestående av en rekke 4D-undersøkelser for et internasjonalt oljeselskap offshore Vest-Afrika. Aksjen stiger 8,29 prosent til 7,58 kroner, som dagens tredje mest omsatte.

Havila Shipping-kursen har svinget veldig den siste tiden, og er nå opp 13,93 prosent til 19,14 kroner. Aksjen er ned 16 prosent den siste uken, men har de siste månedene steget over 360 prosent.

Aega stiger 4,55 prosent til 1,15. Selskapet meldte i morges at de har plassert et et konvertibelt lån på 19,9 millioner kroner.

Inify Laboratories, som er en diagnostikkvirksomhet skilt ut av ContextVision, ble mandag notert på Euronext Growth. Aksjen steg da 150 prosent. Tirsdag svinger aksjenkursen veldig, og har på det laveste vært nede i 8,10 kroner og på det høyeste i 12,00 kroner. I øyeblikket er Inify-aksjen opp 1,36 prosent til 10,00 kroner.

I rødt

Nel er blant få tungvektere som faller tirsdag, og aksjen er nå ned 0,45 prosent til 13,29 kroner. Morgan Stanley meldte i morges at de har redusert kursmålet på aksjen fra 22 til 13 kroner.

Ellers blant de mest omsatte aksjene faller også AutoStore 1,78 prosent til 20,38 kroner, mens DNB og Telenor faller henholdsvis 0,96 prosent til 180,00 kroner og 0,96 prosent til 129,30 kroner.