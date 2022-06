Oljegiganter tynget børsen

Norwegian opplever også turbulente tider, og måtte i dag tirsdag informere om kansellering av 17 flyvninger for morgendagen. Aksjen ble svekket med 3,82 prosent til 9,12 kroner tirsdag.

I rødt

Clean Seas Seafood topper dagens taperliste. Aksjen falt 11,14 prosent til 3,67.

Offshoregiganten Subsea 7 steg i går på nyheten om at de er potensielle kontraktvinnere i et nytt milliardprosjekt, men svekkes i dag 1,26 prosent til 81,28 kroner.

Blant aksjer med høyt volum er det flere som avslutter dagen i rødt: DNB faller 2,5 prosent til 177,2 kroner, mens Autostore avslutter handelsdagen ned nesten 8 prosent til 19,1 kroner. Telenor stengte ned 1,8 prosent til 128,5 kroner.

Canopy Holdings avslutter dagen ned 9,8 prosent til 0,9 kroner. De informerte tirsdag om ny toppsjef.

I grønt

Grong Sparebank blir dagens vinner med en opptur på nesten 15 prosent til 148 kroner.

Nel sitt kursmål ble i dag kuttet av Morgan Stanley, men aksjen steg 1,42 prosent til 13,54 kroner i dagens handel.

Morgan Stanley har også omtalt Norsk Hydro i en ny rapport, der investeringsbanken er positiv til selskapet . På andre siden kutter Pareto kursmålet på aksjen. Norsk Hydro endte opp 0,5 prosent til 63,22 kroner.

PGS melder tirsdag morgen at de er tildelt en betydelig kontrakt bestående av en rekke 4D-undersøkelser for et internasjonalt oljeselskap offshore Vest-Afrika. Aksjen steg 8,36 prosent til 7,58 kroner.

Havila Shipping-kursen har svingt veldig den siste tiden, og avsluttet tirsdag opp 13,69 prosent til 19,1 kroner. Aksjen er ned 16 prosent den siste uken, men har de siste månedene steget over 360 prosent.

Aega la på seg 12,55 prosent til 1,24 kroner. Selskapet meldte i morges at de har plassert et et konvertibelt lån på 19,9 millioner kroner.

Inify Laboratories, som er en diagnostikkvirksomhet skilt ut av ContextVision, ble mandag notert på Euronext Growth. Aksjen steg da 150 prosent. Tirsdag svingte aksjekursen veldig, og var på det laveste nede i 8,10 kroner og på det høyeste i 12,00 kroner. Aksjen avsluttet handelsdagen på 9 kroner.