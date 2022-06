Indeksene fyker opp på Wall Street

Klokken 18:38 norsk tid, altså etter omtrent 3 timer handel, er Wall Street-børsen fortsatt i positivt terreng.

Den brede S&P 500 er opp 2,45 prosent til 3.765,12 poeng.

er opp 2,45 prosent til 3.765,12 poeng. Industriindeksen Dow Jones er opp 1,86 prosent til 30.447,46 poeng.

er opp 1,86 prosent til 30.447,46 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq er opp 2,91 prosent, og står nå i 11.112,46. poeng.

Den 10-årige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,29 prosent, mens «fryktindeksen» VIX (CBOE) faller 2.6 prosent til 30,32.

Ved børsåpning på Wall Street har også oljeprisen hentet inn noe av siste ukes fall. I skrivende stund er brent-olje opp 1,1 prosent, og et fat koster 115,44 dollar. Samtidig er WTI-olje opp 1,21 prosent til en pris på 110,13 dollar per fat.

Tirsdag har også toppsjef i oljegiganten Exxon Mobil uttalt at han forventer et stramt oljemarked i 3 til 5 år fremover.

Oljefest

I tak med en stigende oljepris stiger også flere av de amerikanske oljeaksjene fra børsstart. Exxon Mobil åpner opp 5,17 prosent til en kurs på 90,61 dollar per aksje. Dette kommer etter at storbanken Credit Suisse oppjusterte kursmålet på aksjen, og ser en oppside på 45 prosent.

Andre oljeselskaper åpner også opp, deriblant Chevron som er opp 3,57 prosent til en kurs på 153,6 dollar per aksje.

Tirsdag kom nyheten om at matgiganten Kellogg vil splitte opp selskapet i tre, der planteavdelingen og avdeling for amerikansk frokostblanding vil bli egne selskaper. Investorer reagerer positivt på nyheten, og aksjen åpner opp 3,54 prosent til en kurs på 69,93 dollar per aksje.

Opptur for bil

Elbilselskapet Tesla åpner også sterkt, opp 8,08 prosent. Dette kommer til tross for at to tidligere ansatte har anlagt søksmål mot elbilselskapet etter å angivelig ha blitt sagt opp uten forvarsel.

Et annet elbilselskap, Lucid Group, får også en pangstart på dagens handelsdag. I skrivende stund er aksjen opp 8 prosent til en kurs på 17,95 dollar per aksje.