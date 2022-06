Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs startet handelsdagen i grønt territorium, men avsluttet ned 1,29 prosent til 1.198,82. Dette tross sterk åpning for Wall Street-børsen samt en positiv dag for toneangivende Europabørser.

PGS melder tirsdag morgen at de er tildelt en betydelig kontrakt bestående av en rekke 4D-undersøkelser for et internasjonalt oljeselskap offshore Vest-Afrika. Aksjen steg 8,36 prosent til 7,58 kroner.

Havila Shipping-kursen har svingt veldig den siste tiden, og avsluttet tirsdag opp 13,69 prosent til 19,1 kroner. Aksjen er ned 16 prosent den siste uken, men har de siste månedene steget over 360 prosent.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. tertial:

Nortura

Årsrapport:

Elop

Makro:

Sverige: Arbeidsledighet mai, kl. 08.00

UK: KPI mai, kl. 08.00

UK: PPI mai, kl. 08.00

UK: CBI industritrender juni, kl. 12.00

ØMU: Forbrukertillit juni, kl. 16.00

Annet:

REC Silicon: Ordinær generalforsamling, kl. 09.00

Skandia GreenPower: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Sjømat: North Atlantic Seafood Forum

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

USA: Fed, Jerome Powell med halvårlig pengepolitisk redegjørelse til Senatets bankkomité, kl. 15.30

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30