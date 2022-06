Oslo Børs faller markant i åpningen onsdag.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.163,75, ned 2,93 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 4,50 prosent til 109,48 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 4,92 prosent til 104,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 115,35 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Som følge av at USA sliter med å takle høye bensinpriser og inflasjon, ventes president Joe Biden onsdag å kreve midlertidig suspendering av avgiften på 18,4 cent pr. gallon på bensin.

«Ferske uttalelser fra USAs president Joe Biden, har sendt oljeprisen ned mer en tre prosent fra gårsdagens nivåer. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke oljerelaterte selskaper i dag, og dermed også Oslo Børs,» skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Equinor faller 3,33 prosent til 335,45 kroner, mens Aker BP er ned 4,22 prosent til 347,00 kroner.

I rødt

Dof aksjen raser nå 41,26 prosent til 1,21 kroner. Selskapet melder onsdag morgen at de har kommet til enighet med en stor del av kreditorene om en større restrukturering, som innebærer at dagens aksjonærer blir sittende igjen med 4 prosent.

Nordic Nanovector meldte tirsdag ettermiddag at de etter en gjennomgang nå har intensjon om å søke ytterligere guiding fra kompetente regulatoriske myndigheter, inklusive FDA, om veien videre for Paradigme. Aksjen faller 55,35 prosent til 3,24 kroner.

Også laksegiganten Mowi faller markant, og er nå ned 5,78 prosent til 223,20 kroner. Det skjer etter at storeier GBL meldte at de halverer eierandelen og har solgt Mowi-aksjer for totalt 4,2 milliarder kroner.

Opptur

Vinnerlisten er kort onsdag, men Andfjord Salmon er en av aksjene som styrkes. Selskapet meldte i morges at portugisiske Jerónimo Martins har sagt ja til å investere 173,9 millioner kroner, noe som sender Andfjord Salmon-aksjen opp 7,32 prosent til 44,00 kroner.

Canopy Holding klatrer 10,64 prosent til 0,99 kroner, aksjen er imidlertid kun omsatt for 1.300 kroner. Selskapet meldte tirsdag at de har funnet ny toppsjef, etter at Bent Grøver gikk av tidligere i år.

En annen av de største vinnerne er Inify Laboratories, den nynoterte diagnostikkvirksomheten skilt ut av ContextVision. Aksjen stiger 10,00 prosent til 9,90 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er det kun to som styrkes - Grieg Seafood og Telenor. Førstnevnte er opp 0,65 prosent til 138,40 kroner. DNB har onsdag løftet kursmålet på aksjen og gjentar sin kjøpsanbefaling.