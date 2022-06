Oslo Børs fortsetter å falle etter lunsjtid.

Omtrent kl. 12.45 står hovedindeksen i 1.167,02, 2,6 prosent ned fra åpning.

Brent-oljen faller 4,3 prosent til 109,67 dollar pr. fat, mens WTI-oljen faller 4,8 prosent til 104,24 prosent.

Som følge av at USA sliter med å takle høye bensinpriser og inflasjon, har president Joe Biden onsdag bedt kongressen om å midlertidig suspendere avgiften på 18,4 cent pr. gallon på bensin.

IEA ber Europa om å umiddelbart forberede seg på fullstendig stans av russisk gasseksport denne vinteren.

«Jo nærmere vi kommer vinteren, jo mer forstår vi Russlands intensjoner», sier Birol. Han tror Russlands gasskutt er rettet mot at Europa ikke skal få fylt opp lagrene, og å forsterke Russlands forhandlingsposisjon i vinter.

Equinor faller 3,1 prosent til 336,10 kroner, mens Aker BP faller 3,4 prosent til 350,00 kroner.

Nedtur

To aksjer krakker. Dof stuper 40,3 prosent til 1,23 kroner etter selskapet meldte at de har kommet til enighet med en stor del av kreditorene om en større restrukturering, mens Nordic Nanovector faller 56,9 prosent til 3,13 kroner etter at de melder om intensjon om å søke ytterligere guiding fra kompetente regulatoriske myndigheter, inklusive FDA, om veien videre for Paradigme.

Sistnevnte blir slaktet av DNB Markets analytikere, mens Carnegie nedjusterer aksjens kursmål til 3,7 kroner, ifølge TDN.

Mowi faller markant, hele 6,9 prosent til 220,60 kroner. Det skjer etter at storeier GBL meldte at de halverer eierandelen og har solgt Mowi-aksjer for totalt 4,2 milliarder kroner.

Nordea Markets nedjusterer kursmålet for Norsk Hydro. Aksjen faller 3,7 prosent til 60,90 kroner.

Til tross for heving av kursmål og stigende laksepriser faller Grieg Seafood 0,1 prosent til 137,40 kroner.

Tekna Holding melder om opptak til handel på Oslo Børs, og faller 3,2 prosent til 13,70 kroner.

HydrogenPro faller 3,4 prosent til 16,60 kroner, samtidig som det meldes at adm. direktør Elling Nygaard sier opp sin stilling i selskapet.

I grønt

Andfjord Salmon meldte i morges at portugisiske Jerónimo Martins har sagt ja til å investere 173,9 millioner kroner, noe som sender Andfjord Salmon-aksjen opp 6,8 prosent til 43,80 kroner.

Nortel blir sekundærleverandør av telefonitjenester til 120 offentlige virksomheter. Aksjen stiger 6,6 prosent til 17,90 kroner.

Canopy Holding klatrer 10,6 prosent til 0,99 kroner. Selskapet meldte tirsdag at de har funnet ny toppsjef, etter at Bent Grøver gikk av tidligere i år.

Inify Laboratories, den nynoterte diagnostikkvirksomheten skilt ut av ContextVision, stiger 11,1 prosent til 10,00 kroner.