På amerikanske børser ser ikke gårsdagens børsfest ut til å fortsette.

Ved åpningstid er den brede S&P 500 -indeksen ned 1,2 prosent til 3.721,6 poeng.

-indeksen ned 1,2 prosent til 3.721,6 poeng. Industriindeksen Dow Jones åpner ned 1,16 prosent til 30174,7 poeng.

åpner ned 1,16 prosent til 30174,7 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq åpner også i rødt, ned 1,17 prosent til 10.946,46 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,188 prosent, mens VIX-indeksen stiger 1,5 prosent til 31,06.

I en morgenrapport onsdag skriver DNB Markets at de forventer enn raskere renteøkning fra FED enn tidligere antatt. Dette kommer etter forrige ukes rentemøte, der FED hevet styringsrenten med 0,75 prosentpoeng. DNB Markets tror det samme vil skje på rentemøte i juli.

Olje i fritt fall

På oljemarkedet peker pilene rett ned ved amerikansk børsåpning.

I skrivende stund er brent-oljen ned 6,2 prosent, og ett fat koster nå 107,52 dollar. Videre er WTI-oljen ned 6,56 prosent til en pris på 102,34 dollar per fat.

Dette kommer etter at en rapport fra gårsdagen viste at produksjonstall for mai så langt er lavere enn forventet, 2,4 prosent under oljedirektoratets prognoser.

Av oljeaksjene åpner Exxon Mobi l ned 3,09 prosent til en kurs på 88,77 dollar per aksje. Dette kommer til tross for at storbanken Credit Suisse i går oppjusterte kursmålet i aksjen, og ser nå en oppside på 45 prosent før dagens børsåpning.

Et annet oljeselskap som ser rødt ved børsåpning er Chevron, som åpner ned 4,13 prosent til en kurs på 148,25 dollar per aksje.

Bevegelser

Tesla er en av aksjene som åpner dagen svakt i pluss, opp 0,08 prosent til en kurs på 711,8 dollar per aksje. Dette kommer etter at Tesla ble Norges mest solgte personbilmerke i fjor med 20.397 solgte elbiler.

Videre åpner underholdningsgiganten Disney i rødt, og er i skrivende stund ned 0,45 prosent. Nedgangen kommer til tross for at det onsdag ble kjent at selskapet er inkludert i Goldman Sachs portefølje som ifølge banken skal slå markedet i år.

Dagens vinner så langt er matprodusenten Kraft Heinz, som er opp 3,4 prosent til en kurs på 39,77 dollar.

Kryptovaluta

Ved amerikansk børsåpning er det også rødt på kryptomarkedet.

Bitcoin , verdens største kryptovaluta, er i skrivende stund ned 0,72 prosent, og en «coin» koster nå 20.573,5 dollar. Dette kommer etter at kryptoekspert Ian Harnett spår et videre fall på 35 prosent fra dagens nivåer.

Videre synker andre store kryptovalutaer som ethereum og XRP med henholdsvis 2,63 og 1,85 prosent.

Onsdag ble det også kjent at Microsoft og Meta , tidligere Facebook, slår seg sammen for å fremme utviklingen av egne standarder innenfor metaverset. Det er imidlertid kjent at tech-giganten Apple ikke skal delta i samarbeidet.