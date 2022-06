Sykliske aksjer får juling

De europeiske og amerikanske børsindeksene var onsdag ettermiddag ned med 0,5-1,5 prosent. Denne gangen skyldtes nedturen ikke hovedsakelig pengepolitisk innstramning, men derimot resesjonsfrykt. Stemningsskiftet var reflektert i både fallende lange renter og betydelig lavere priser på sykliske råvarer som råolje og kobber.

Det hjalp ikke at Citigroup anslo sannsynligheten for en global resesjon til 50 prosent. USAs fjerde største bank viste til renteoppgang og redusert etterspørsel etter varer. Citi mener en «myk landing» ikke kan oppnås med mindre tilbudssiden bedres og forbruket opprettholdes. Banken opererer likevel med en vekstprognose på 3 prosent for verdensøkonomien i år og 2,8 prosent neste år.

Hittil er det få tegn på at inflasjonen er på vei ned. Heller tvert imot. Onsdag ble det kjent at Storbritannias årlige konsumprisvekst i mai ble på 9,1 prosent, mer enn noen gang på 40 år. Mesteparten av økningen skyldtes dyrere matvarer og energi.

For øvrig publiserte Europ Assistance resultatet av en spørreundersøkelse om folks ferieplaner. Hele 40 prosent av amerikanerne meldte at de ikke skal reise denne sommeren, mens 29 prosent av europeerne svarte det samme. Av disse skyldte 45 prosent i USA og 41 prosent i Europa på dårlig råd, mens henholdsvis 33 og 26 prosent forklarte at årsaken er «å spare penger».

Ikke overraskende har mange turismerelaterte aksjer gjort det elendig i det seneste året, i takt med rentehevinger og stadig verre inflasjonstall. Kursfallene for British Airways-eieren IAG, Ryanair og Air France-KLM er på 35-45 prosent, mens lavkostrivalene EasyJet og Wizz Air har stupt henholdsvis 49 og 59 prosent.

For råvareprodusentene har pilene generelt pekt oppover siden nyttår, men onsdag bidro resesjonsfrykten til at mange befant seg på taperlisten. I USA svekket Conocophillips og Freeport-McMoran seg med 6-7 prosent, og i Europa fikk ArcelorMittal en nedtur på 10 prosent.