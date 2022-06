Fra rødt til grønt på Wall Street

Før start indikerte futures et fall på omtrent 1,5 på samtlige toneangivende indekser. Ved åpning var markedet noe mer optimistisk, og indeksene startet dagen med en nedgang på rundt 1 prosent.

Drøyt halvveis inn i dagens handel har indeksene hentet seg kraftig inn:

S&P 500 stiger 0,3 prosent til 3.774,67

Nasdaq stiger 0,4 prosent til 11.117,97

Dow Jones stiger 0,1 prosent til 30.546,81

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,156 prosent, mens VIX-indeksen faller 1,7 prosent til 29,67.

Sentralbanksjef Jerome Powell var tidligere dag på høring med den amerikanske kongressen.

Her nevnte Powell at han frykter mulige inflasjonssjokk, men indikerer samtidig at den amerikanske økonomien er svært sterk og at landet kan håndtere strammere policy.

– Inflasjonen har åpenbart kommet overraskende det siste året, og det kan komme nye overraskelser, sa Powell, ifølge NTB.

Olje

Brent-oljen handles for 111,75 dollar pr. fat, ned 2,6 prosent fra i går. WTI-oljen faller 2,8 prosent til 106,41 dollar.

President Joe Biden har bedt Kongressen kutte den føderale avgiften på bensin og diesel i tre måneder, for å sikre lavere pumpepris, skriver NTB.

«Ferske uttalelser fra USAs president Joe Biden, har sendt oljeprisen ned mer en tre prosent fra gårsdagens nivåer,» skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Kryptofall

Nedturen i kryptomarkedet har vært blytung. Bitcoinkursen på det laveste nivået siden desember 2020.

En bitcoin omsettes i skrivende stund for 200.135,56 norske kroner.

Ifølge CNBC har handelsvolumet på Coinbase historisk sett beveget seg i takt med prisen på bitcoin, men det mønsteret kan bryte nå.

Kryptobørsen Coinbase faller 7,3 prosent til 53,36 dollar.

«Gjennomsnittlig daglig handelsvolum på plattformen på dager med Bitcoin-prisfall var 15 prosent høyere enn volumer på dager med prisstigning. I de siste månedene er imidlertid volumene på dager med prisfall 42 prosent høyere enn opp-dager, eller nesten 3 ganger sammenlignet med forrige forhold», sa den japanske investeringsbanken Mizuho, ifølge CNBC.