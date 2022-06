Etter nedgang fra start snudde børsene i New York opp onsdag, men det var neppe sentralbanksjefen som spredde optimisme. Og det varte ikke dagen ut.

Sentralbanksjef Jerome Powell gjentok sitt budskap om at inflasjonen skal bekjempes med høyere renter, men la til at den amerikanske økonomien er sterk nok til å tåle en strammere pengepolitikk. Han sa ifølge Marketwatch også at en resesjon selvfølgelig er en mulighet, men at det ikke er intensjonen med endringene i pengepolitikken.

Sentralbanksjefen i Chicago fed, Charles Evans, uttalt at han støtter hevingen av renten til et nivå på 3,25 - 3,5 prosent i år og videre mot 3,8 prosent mot utgangen av 2023.

Ikke noe av dette var egnet til å roe nervøse investorer, men etter at president Joe Biden anmodet kongressen om å suspendere avgiftene på bensin og diesel i tre måneder, ba om at statene skulle komme med lignende tiltak og at raffineriene skulle øke produksjonen, steg børsene en stakket stund.

Indekser og aksjer

Dow Jones endte ned 0,15 prosent til 30.483,13.

SP 500 falt 0,13 prosent til 3.759,89.

Nasdaq endte ned 0,15 prosent til 11.053,08.

Vix-indeksen falt 3,7 prosent til 29,08.

14 av de 30 aksjene i Dow Jones-indeksen steg. Helserelatert aksjer steg mest, med UnitedHealth Group opp 1,9 prosent, Merck & Co opp 1,3 prosent og Walgreens Boots opp 0,9 prosent.

Det var også liv i noen av tech-aksjene, med Amgen opp 0,7 prosent samt Salesforce og Verizone opp 0,4 prosent.

Apple falt 0,4 prosent til 135,35 dollar, mens Microsoft endte ned 0,2 prosent til 253,13 dollar.

Tesla falt 0,4 prosent til 708,26 dollar, mens Amazon steg 0,3 prosent til 108,95 dollar.

Industri og olje trakk ned på resesjonsfrykt. Caterpillar falt 4,3 prosent, mens Chevron endte ned 4,2 prosent. ExxonMobil falt 3,9 prosent til 87,95 dollar.

Kriseaksje opp 596 prosent.

Det kriserammede kosmetikkselskapet Revlon, som søkte om konkursbeskyttelse 16. juni, hadde en god dag på børsen. Aksjen steg 34 prosent til 8,14 dollar. Shortingen, i kjølvannet av problemene i selskapet, skal ifølge Marketwatch ha tiltrukket seg en meme-lignende herskare av investorer som har sendt aksjen rett opp de siste dagene. Aksjen har så langt steget 596 prosent fra bunnen på 1,17 dollar tre dager før konkursbegjæringen.

Oljeprisen, renter, gull og bitcoin

10-års renten falt 121 basispunkter til 3,163 prosent, mens 30-års renten falt 87 basispunkter til 3,25 prosent.

Oljeprisen falt onsdag, på antagelser om en forestående resesjon og forventninger om lavere etterspørsel fremover. WTI-oljen endte dagen med et fall på 3,33 dollar, tilsvarende 3 prosent, til 106,19 dollar, som er det laveste siden 12. mai, ifølge Marketwatch.

Brent-oljen falt på det mest 6,6 prosent til 107,06 dollar, før den hentet seg inn og sluttet ned 2,5 prosent til 111,74 dollar.

Gullprisen var tilnærmet uendret på 1.836,90 dollar.

Bitcoin var ned 2,6 prosent til 20.153 dollar da børsene i New York stengte.