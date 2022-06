Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,39 prosent like før kl. 07 torsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2] prosent.

Berntsen trekker frem at de amerikanske børsene falt marginalt onsdag, etter å a startet dagen i positivt terreng. Investorenes fokus var rettet mot Fed sjef Jerome Powells tale til senatet.

«Powell ga i går uttrykk for at den amerikanske sentralbanken vil gjøre det de kan for å bringe inflasjonen tilbake til målet på to prosent på sikt, selv om det kan bringe med seg økonomisk tilbakegang (resesjon)», skriver han.

Analytikeren peker også på at optimismen blant investorene i Asia er tilbake igjen torsdag.

«Hvorvidt dette vil hjelpe på stemningen i Europa i dag eller ikke, er en annen sak. Dvs. volatiliteten i markedet har vært stor i lang tid, og er det fortsatt», skriver Berntsen.

De fleste råvarer, inkludert olje, har falt i pris de siste dagene.

«Et fat nordsjøolje handles fremdeles på historisk høye nivåer, i tillegg er dollaren rekordsterk. Skulle råvareprisene falle videre fra disse nivåene vil dette ta bort deler av presset på den globale økonomien. Videre, skulle verdensøkonomien gå i revers vil etterspørselen etter de fleste varer, også olje, falle», påpeker Berntsen.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,32 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,25 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger derimot 0,57 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,96 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 1,00 prosent.

I India klatrer Sensex 0,70 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,22 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,62 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,97 prosent til 109,54 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,18 prosent til 103,87 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 108,59 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Etter nedgang fra start snudde børsene i New York opp onsdag, men det var neppe sentralbanksjefen som spredde optimisme. Og det varte ikke dagen ut.

Dow Jones endte ned 0,15 prosent til 30.483,13, mens S&P 500 falt 0,13 prosent til 3.759,89. Nasdaq ble svekket 0,15 prosent til 11.053,08.

Sentralbanksjef Jerome Powell gjentok sitt budskap om at inflasjonen skal bekjempes med høyere renter, men la til at den amerikanske økonomien er sterk nok til å tåle en strammere pengepolitikk. Han sa ifølge Marketwatch også at en resesjon selvfølgelig er en mulighet, men at det ikke er intensjonen med endringene i pengepolitikken.

Oslo Børs

Onsdag ble en dårlig dag på Oslo Børs. Ved stengetid sto hovedindeksen i 1.163,57, ned 2,9 prosent fra åpning.

Kryptobørsen Norwegian Block Exchange melder at de vil redusere kostnadene med hele 40 prosent. Aksjen falt 13,1 prosent til 2,95 kroner.