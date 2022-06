(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet svakt ned torsdag morgen. Etter en times handel var hovedindeksen ned mer enn 1 prosent, nå er den forsiktig opp til 1.164,45 poeng.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,97 prosent til 109,54 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,18 prosent til 103,87 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 108,59 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor faller 0,73 prosent til 327,70 kroner, mens Aker BP svekkes 1,86 prosent til 336,50 kroner.

Opptur

Targovax stiger 26,77 prosent til 1,25 kroner. Selskapet meldte i morges at de har fått tillatelse fra det amerikanske legemiddeltilsynet (FDA) om å starte kliniske studier med ny og forbedret TG01 kreftvaksine i USA.

Også Flex LNG har en god start på dagen. Aksjen er nå opp 6,03 prosent til 267,20 kroner etter melding om tre nye time charter-kontrakter. Selskapet øker nå ordrereserven med 7,5 milliarder kroner.

Golden Energy Offshore Services gjør et hopp på 21,70 prosent til 2,89 kroner. Selskapet har nå sikret finansiering for nedbetalinger på to millioner dollar hver på to fartøy til verftet ROC.

I rødt

Dof raste onsdag 44,1 prosent etter selskapet meldte at de har kommet til enighet med en stor del av kreditorene om en større restrukturering. Også torsdag topper aksjen taperlisten, med et fall på ytterligere 15,80 prosent til 0,97 kroner.

Også Nordic Nanovector stupte onsdag og fortsetter nedturen torsdag. Aksjen endte i går ned 55,4 prosent, og faller i dag ytterligere 6,18 prosent til 3,04 kroner. Fallet skjer etter en melding om at de vil søke ytterligere guiding fra kompetente regulatoriske myndigheter , inklusive FDA, om veien videre for Paradigme. Selskapet har også blitt slaktet av DNB Markets analytikere.

MPC Container Ships faller 11,07 prosent til 20,17 kroner. Aksjen er fra torsdag notert eksklusive utbytte på 0,16 dollar.