Økende resesjonsfrykt sendte Wall Street noe ned onsdag, men futureshandelen peker mot et oppsving fra start torsdag.

Dow-futures indikerer en oppgang på rundt 170 poeng (drøyt 0,5 prosent), Nasdaq-futures en oppgang på rundt 140 poeng (1,2 prosent) og S&P 500-futures en oppgang på rundt 30 poeng (0,8 prosent).

Renten på den amerikanske «10-åringen» vaker torsdag rundt to ukers laveste på 3,13 prosent, mens «fryktindeksen» VIX (CBOE) stiger 0,5 prosent til 29,08.

Fed-sjefen i Senatet

Federal Reserve-sjef Jerome Powell stiller torsdag i Representantenes Hus for andre del av sin halvårlige opptreden for Kongressen. I Senatet onsdag understreket sentralbanksjefen at han er «sterkt fokusert» på å få ned inflasjonen.

Samtidig erkjente han at resesjon er et mulig utfall.

– Oddsene er mer i favør av en resesjon enn ikke. Det sier noe om graden av innstramning Fed må gjøre nå, etter ikke å ha gjort det tidligere da banken kanskje kunne ha unngått noen av de problemene som vil komme nå, sa sjefstrateg Dan Greenhaus i Solus Alternative Asset Management til CNBC etter stengetid på Wall Street onsdag.

– Dessverre vil den økonomiske smerten bli større enn folk forutså for minst seks måneder siden, men vi innfinner oss stadig mer med realiteten i at det er dette som sannsynligvis vil skje, la han til.

Verste siden Nixon

Så langt denne uken har Dow Jones steget nesten 2 prosent, mens Nasdaq og S&P 500 er opp over 2 prosent. Med seks handledager igjen i juni er Dow Jones ned drøyt 16 prosent så langt i år, mens Nasdaq og S&P 500 har falt henholdsvis nesten 30 prosent og drøyt 21 prosent.

Tall hentet inn av Bloomberg viser at S&P 500 dermed ligger an til sitt verste første halvår siden 1970, da Richard Nixon var president i USA.

På den amerikanske makrofronten torsdag merker vi oss jobless claims for forrige uke, samt innkjøpssjefsindekser (PMI) fra S&P Global for juni.