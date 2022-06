Wall Street åpner opp

Økende resesjonsfrykt sendte Wall Street noe ned onsdag, men pilene peker oppover igjen fra start torsdag – slik futureshandelen indikerte.

Snowflake-rally, men Tesla ser rødt

Etter 29 minutters handel er Dow Jones opp 0,6 prosent til 30.676,01, Nasdaq 0,7 prosent til 11.127,68, mens den bredere S&P 500-indeksen stiger 0,7 prosent til 3.784,41.

Blant enkeltaksjer stiger Snowflake nesten 7 prosent etter å ha blitt oppgradert til overvekt av JP Morgan. Netflix får ikke være med på oppturen, og er forsiktig ned etter at Bank of America har kuttet kraftig i kursmålet.

Tesla faller drøye 2 prosent etter oppslaget om Shanghai-utvidelse og Elon Musks utspill om at de nye fabrikkene i Austin og Berlin er «enorme pengebål.»

Blant Dow-komponentene utmerker Walmart seg positivt med rundt 1,5 prosent oppgang, i likhet med Merck.

Tror ikke oppgangen er bærekraftig

Renten på den amerikanske «10-åringen» faller til 3,08 prosent, mens «fryktindeksen» VIX (CBOE) stiger 0,6 prosent til 29,13.

Federal Reserve-sjef Jerome Powell stiller torsdag i Representantenes Hus for andre del av sin halvårlige opptreden for Kongressen. I Senatet onsdag understreket sentralbanksjefen at han er «sterkt fokusert» på å få ned inflasjonen.

Samtidig erkjente han at resesjon er et mulig utfall.

– For oss å tenke at dette er en mer bærekraftig oppgang, må vi åpenbart se en forbedring av ikke bare noen av nøkkeltallene, men mer spesifikt også inflasjonen, sier investeringsdirektør Todd Jones i Gratus Capital til CNBC.

På den amerikanske makrofronten torsdag overrasket jobless claims litt på den negative siden.