Solid opptur for Nasdaq

Etter en sur onsdag indikerte futures oppgang på samtlige toneangivende indekser før start torsdag. Ved stengetid var indeksene som følger:

S&P 500 steg 0,9 prosent til 3.795,76

Nasdaq steg 1,6 prosent til 11.232,19

Dow Jones steg 0,6 prosent til 30.678,15

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 3,096 prosent, mens VIX-indeksen steg 0,6 prosent til 29,13.

Fed-sjefen i Senatet

Federal Reserve-sjef Jerome Powell stilte torsdag i Representantenes Hus for andre del av sin halvårlige opptreden for Kongressen, der han nevnte at Fed forstår «de vanskelighetene høy inflasjon forårsaker. Vi er sterkt forpliktet til å få inflasjonen ned igjen, og vi beveger oss raskt for å gjøre det», ifølge CNBC.

I Senatet onsdag understreket sentralbanksjefen at han er «sterkt fokusert» på å få ned inflasjonen. Samtidig erkjente han at resesjon er et mulig utfall.

– Oddsene er mer i favør av en resesjon enn ikke. Det sier noe om graden av innstramning Fed må gjøre nå, etter ikke å ha gjort det tidligere da banken kanskje kunne ha unngått noen av de problemene som vil komme nå, sa sjefstrateg Dan Greenhaus i Solus Alternative Asset Management til CNBC etter stengetid på Wall Street onsdag.

JPMorgan mener derimot at aksjemarkedet overvurderer resesjonsfaren, og at indeksene vil hente seg kraftig inn i løpet av årets siste halvdel, ifølge CNBC.

«Vår prognose forventer at Fed i stor grad vil lykkes med å gi oss en myk landing, i det minste gjennom slutten av neste år,» skrev Marko Kolanovic fra JPMorgan, ifølge CNBC.

«Alt mindre enn en resesjon vil sannsynligvis ta de fleste investorer på senga, spesielt etter denne brede korreksjonen,» skrev Kolanovic.

Bevegelser

«Orakelet fra Omaha», Warren Buffett, har gjennom året lastet tungt opp i energiselskapet Occidental Petroleum . Torsdag kjøper 91-åringen over 9 millioner aksjer mer i selskapet gjennom sitt investeringsselskap Berkshire Hathaway. Oljeselskapet steg 0,6 prosent etter nyheten, mens Berkshire falt 0,8 prosent under ordinær handelstid og 1,4 prosent i etterhandelen i skrivende stund.

Strømmegiganten Netflix melder at de vil sparke 300 ansatte, ifølge CNBC. Selskapet har opplevd stagnerende vekst i omsetningen og kundebasen, og fikk nylig kursmålet sitt satt ned fra 240 dollar pr. aksje til 196 dollar av Bank of America. Torsdag endte aksjen med en økning på 1,6 prosent til 181 dollar.

Flere aksjer skyter i været etter nye analyser fra storbanken JPMorgan. Skyselskapet Snowflake steg 12,4 prosent, mens lekeprodusenten Funko skyter opp 12,7 prosent.

Det kriserammede kosmetikkselskapet Revlon har grunnet en enorm short-interesse steget over 500 prosent siden mandag forrige uke. Aksjen falt torsdag 11,6 prosent.

Det kanadiske selskapet E3 Lithium steg neste 50 prosent, etter at selskapet annonserte en strategisk avtale med amerikanske Imperial Oil Limited om et litiumpilotprosjekt i Alberta, ifølge Newswire.