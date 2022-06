Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,93 prosent like før kl. 07 fredag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,7, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

Ifølge Berntsen ble stemningen på Wall Street bedre og bedre utover kvelden torsdag, og indeksene endte opp. Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell avsluttet sitt to dagers besøk i kongressen. Der innrømmet han at Federal Reserve tok feil vedrørende den underliggende inflasjonen som bygget seg opp under pandemien da rentene ble senket til null.

«I tillegg fremhevet han i går, viktigheten av konsumentenes tror på fremtiden, som tilsynelatende har droppet den siste måneden. I dag slippes tall (Michigan Survey) som eventuelt vil bekreftet dette. Mao. prispresset, som er på 41 års høy, begynner nå å påvirke folks vaner», skriver Berntsen.

Han trekker også frem at 10 års-renten så vidt touchet tre-prosents grensen i går, noe som trigget investorene i USA.

«10 års renten er verdens viktigste rente, da denne danner grunnlaget for all verdsettelse. Lavere renter gjør summen av fremtidige kontantstrømmer mer verdt i dag og vica versa, derfor var det ikke overraskende at flere selskaper i USA som har falt mye i 2022 steg tosifret i går», påpeker han.

«Nedgangen i de lange rentene står i stil med markedets forventninger til vekst og inflasjon, som er fallende. Sannsynligheten for at amerikansk økonomi går inn i en resesjon har økt den senere tid, men dette reflekteres også delvis i aksjekursene allerede», skriver Berntsen.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,03 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,6 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,44 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,45 prosent, mens Kospi i Sør-Korea styrkes hele 1,87 prosent.

I India klatrer Sensex 0,75 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,35 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,27 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,11 prosent til 109,9 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,12 prosent til 104,4 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,83 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Etter en sur onsdag indikerte futures oppgang på samtlige toneangivende indekser før start torsdag.

S&P 500 steg 0,9 prosent til 3.795,76, mens Nasdaq endte opp 1,6 prosent til 11.232,19. Dow Jones klatret 0,6 prosent til 30.678,15.