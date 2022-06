Videre noterer meglerhuset at virkningen av en potensiell sterk orkansesong i den amerikanske golfen vil være enorm i år, og at Opec kanskje vil holde tilbake produksjonsøkningen i tilfellet et slikt scenario.

Nedtur

Oljeserviceselskapet Shelf Drilling skal kjøpe fem jack-up-rigger og har hentet 1,3 milliarder kroner i en emisjon med kurs på 13 kroner. Aksjen er ned 18,9 prosent til 13,18 kroner.

Blant tungvekterne er Yara ned 2,7 prosent til 416,40 kroner på høyt volum. Kahoot er ned 4 prosent til 18,75 kroner.

I grønt

Kalera topper fredag formiddag vinnerlisten med en oppgang på 17,28 prosent til 9,50 kroner. I slutten av januar ble det kjent at selskapet fusjonerer med Agrico Acquisition Corp., og fredag har selskapet kommet med en oppdatering rundt sammenslåingen. Det forventes nå at fusjonen vil bli fullført 28. juni, og at det nye selskapet noteres på Nasdaq dagen etter.

Natt til fredag meldte BW Energy at Petrobras nå har godkjent deres bud på Golfinho og Camarupim offshore Brasil. Aksjen stiger over 11 prosent til 26,10 kroner.

Arne Fredlys Hunter Group er opp 7,9 prosent til 3,50 kroner etter et salg av hele flåten.

Arctic Securities skriver ifølge TDN Direkt at basert på meglerhusets andrekvartalsestimater peker salgene mot en nettoeiendelsverdi (NAV) pr. aksje på 3,91 kroner. Det er basert på en dollarkurs på 9,95 og tilsier en oppside på 22 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Pareto Securities estimerer også en NAV pr. aksje på 3,9 kroner. Meglerhuset tror ikke selskapet vil bruke pengene fra salget til å gjøre ytterligere oppkjøp av skip og venter dermed å avslutte dekningen av aksjen.

Positiv til tank

I tankmarkedet viste Pareto til at aktiviteten for VLCCer har begynt å ta seg opp, som sammen med økte rater i Atlanterhavet gjør at utsiktene på kort sikt ser bedre ut enn de har gjort på lenge.

Konsulentselskapet FGE forventer, ifølge Pareto, at 1,5 millioner fat olje pr. dag, som i øyeblikket går til EU, vil gå til Kina og India. Pareto ser allerede tegn på at dette skjer.

«India har importert 500.000 fat pr dag fra Russland de siste ukene, opp fra praktisk talt null før invasjonen, som kan stige til omtrent 1 millioner fat pr dag ved årsslutt. I mellomtiden har Kinas import fra Russland gått fra 600.000 fat pr dag til 900.000 fat pr dag til tross for nedstengninger, og forutsatt en oppgang i etterspørselen tror FGE at de kan ende året med en import på mer enn 1,5 millioner fat pr dag», skrev meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Omdirigering av 1,5 millioner fat pr dag fra EU til Kina og India vil kreve omtrent 30 VLCCer ekstra, mener Pareto, mot en begrenset ordrebok på 45 VLCCer.

«Koblet med nye IMO-reguleringer som starter neste år begynner dette å bli en veldig interessant periode for tankmarkedet», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Frontline faller 0,8 prosent til 87,80 kroner.