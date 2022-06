Berg- og dalbane på Oslo Børs – taperen falt 28 prosent

Vår Energi steg 0,3 prosent til 38,16 kroner, til tross for at Goldman Sachs mener aksjen har gått for mye i forhold til markedet.

DNO endte ned 0,5 prosent til 13,66 kroner.

Flere vinnere og tapere

DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen uttalte til Finansavisen fredag at han frykter at kursfallet i Nordic Semiconductor vil føre til at selskapet skal bli kjøpt opp. Aksjen steg 4,3 prosent til 162 kroner.

Natt til fredag meldte BW Energy at Petrobras nå har godkjent deres bud på Golfinho og Camarupim offshore Brasil. Aksjen steg 14,0 prosent til 26,62 kroner.

Blant tungvekterne steg Yara 0,02 prosent til 428 kroner på høyt volum. Kahoot endte ned 1,2 prosent til 19,30 kroner.

Pareto oppjusterte kursmålet på Flex LNG fra 32 til 35 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen på aksjen. Meglerhuset forventer nå en ny runde med «balanseoptimalisering» fra selskapet, som igjen kan resultere i ekstraordinært utbytte. Aksjen steg 2,0 prosent til 281,20 kroner.

Kalera toppet fredag formiddag vinnerlisten. I slutten av januar ble det kjent at selskapet fusjonerer med Agrico Acquisition Corp., og fredag kom selskapet med en oppdatering rundt sammenslåingen. Det forventes nå at fusjonen vil bli fullført 28. juni, og at det nye selskapet noteres på Nasdaq dagen etter. Aksjen endte dagen med en oppgang på 6,8 prosent til 8,65 kroner.

Flere vinnere og tapere finner du her



Oljeprisen

Brent-oljen var opp 2,7 prosent til 112,97 dollar fatet like etter at Oslo Børs stengte fredag. WTI-oljen var opp 3,2 prosent til 107,66 dollar. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,83 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Pareto Securities skrev i en oppdatering torsdag at til tross for økende resesjonsbekymringer i USA fremdeles estimerer en oljepris på 116 dollar pr. fat i 2022 og 120 dollar p.r fat i 2023.

Meglerhuset viser også til at arbitrasjen mellom WTI-oljen og Brent-oljen har vært stor nok til å trekke WTI-oljen til Europa etter vedlikeholdsarbeid i Nordsjøen og produksjonsproblemer i Libya. Pareto skriver videre at opptrappinger fra amerikanske raffinerier vil få lokale kjøpere til by opp prisene for fysiske forsyninger og dermed styrke WTI-prisene.

Videre noterer meglerhuset at virkningen av en potensiell sterk orkansesong i den amerikanske golfen vil være enorm i år, og at Opec kanskje vil holde tilbake produksjonsøkningen i tilfellet et slikt scenario.

Anbefaler norsk bankaksjer

DNB Markets kom torsdag med en sektoroppdatering på norske banker. I oppdateringen skriver meglerhuset ifølge TD Direkt at de forventer at fordelene ved stigende renter å avta etter hvert som rentens utgangspunkt blir høyere. Meglerhuset fortsetter å tro at økende innskuddsmarginer vil gi drivkraft til rentenettoen.

Videre forventer meglerhuset et solid inntjeningsmoment for norske banker i 2023-2024, på grunnlag av ytterligere støtte fra en robust aktivakvalitet. DNBs gjennomsnittlige P/E-estimat for 2023 for norske banker på 9,3 er ifølge meglerhuset attraktivt, og de gjentar sitt positive sektorsyn.

I rapporten trekkes Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 SMN frem som favorittaksjer i sektoren, med kursmål på henholdsvis 146 kroner og 160 kroner, skriver TDN Direkt.