Mot oppgang på børsene i New York

Etter to uker med nedgang på børsene i New York ligger det an til oppgang denne uken.

Dow Jones stiger 1,1 prosent til 31.020,04.

S&P 500 er opp 1,2 prosent til 3.839,64.

Nasdaq stiger 1,6 prosent til 11.409,49 prosent.

Det amerikanske aksjemarkedet virker å stabilisere seg noe, i alle fall på kort sikt. Etter stengetid torsdag er S&P 500 opp 3,3 prosent for uken og Nasdaq opp 4 prosent for uken, mens Dow Jones-indeksen er opp 2,6 prosent så langt denne uken.

Investorer har fokus på nøkkeltall som legges frem i dag. Klokken 16:00 norsk tid publiseres amerikanske boligsalgstall, og samme tidspunkt publiserer University of Michigan sin endelige rapport om forbrukertillit fra juni, melder CNBC.

– Resesjonssnakk forblir fokuspunktet på Wall Street, og det betyr at uansett hvilken opptur Wall Street har, vil det trolig være kortvarig, sier senior markedsanalytiker, Ed Moya, i Oanda i et notat, ifølge CNBC.

På selskapssiden stiger FedEx-aksjen 2,9 prosent i førhandel etter å ha rapportert et høyere enn forventet resultat etter børsslutt torsdag.

Renten på den amerikanske tiåringen handles til 3,12 prosent før åpning på Wall Street fredag, mot rundt 3,09 prosent ved stengetid torsdag kveld.

(TDN Direkt)