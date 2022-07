Røkke-aksje i rødt etter nedgradering

Da Oslo Børs stengte stod hovedindeksen i 1.182,10, opp 1,80 prosent.

«En global energikrise var på vei selv før krigen i Ukraina, men krigen har virket som en vekkerklokke på verden», sier analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier.

«Behovet for økte investeringer både innen fornybar og olje/gass virker nå åpenbart».

Forvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg mener det ikke er sjans for at Warren Buffett selger aksjer nå, og det har han helt rett i. Investorguruen har den siste tiden kjøpt aksjer med begge hender i blant annet oljeselskapet Occidental Petroleum og sitter nå på en aksjepost til en verdi av 85 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da Oslo Børs stengte ned 0,1 prosent til 112,93 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,4 prosent til 107,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 112,97 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Goldman Sachs tror på oljepris på 140 dollar i løpet av sommeren, ifølge Jeff Currie.

«Det er fortsatt ingenting som hindrer Russland i å forby eksport av olje og raffinerte produkter til G7-land som svar på et pristak, som forverrer mangelforholdene i globale oljemarkeder», skriver Bank of Australia-analytiker Vivek Dhar i et notat.



Equinor klatret 3 prosent til 334,00 kroner, mens Aker BP er opp 2,8 prosent til 341,00 kroner.

Opptur

ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på en av Olaisens gamle favoritter, TGS. Aksjen er opp 3,78 prosent mandag.