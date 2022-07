– Dette kan bli en langtrukken periode

Alle de tre hovedindeksene på Wall Street-Børsen endte ukens første handelsdag i rødt.

Den brede S&P 500 falt med 0,30 prosent til 3.900,11.

falt med 0,30 prosent til 3.900,11. Tek-indeksen Nasdaq endte ned 0,72 prosent til 11.524,55.

endte ned 0,72 prosent til 11.524,55. Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,20 prosent til 31.438,26.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte opp 8,1 basispunkter til 3,205 prosent, mens VIX-indeksen endte ned 0,81 prosent til 27,02.

– Kan bli en langtrukken periode

– Det er tydelig at vi fortsatt er i et bear market. For å forstå noe om hvor lenge det vil vare bør investorer se til andre bear markets hvor sentralbanken i stor grad står bak nedgangen. For eksempel varte nedgangene ved finanskrisen i 2007-09, tiden etter at dotcom-boblen sprakk og det tidlige 90-tallet, etter Feds aggressive rentehevninger, i to til tre år. Til nå har tilbakegangen i aksjemarkedet kun vart rundt seks måneder, sier Trevor Gretham fra Royal London Asset Management, til CNBC.

– Sentralbankene er nødt til å slå ned inflasjonen, som innebærer at det skapes mer ledig kapasitet i økonomien, så dette kan bli en ganske langtrukkenperiode, tror Gretham.

– De dagene hvor det er størst oppside er under bear market, så pass på å ikke bli sugd tilbake inn når det går opp. Jeg tror det er et stykke frem i tid før den negative markedsutviklingen er over. Inntil da må du være taktisk og diversifisert, avslutter Gretham.