Ved børsåpning er Equinor opp 2,44 prosent, og kursen styrker seg til 342,385 kroner aksje. Samtidig stiger Aker BP med 2,93 prosent til en kurs på 351 kroner per aksje.

Opp

Interoil Exploration er så langt dagens vinner med en oppgang på 21,89 prosent, og aksjekursen står nå i 1,584 kroner per aksje. Dette kommer etter at to storaksjonærer har økt posisjonen.

En av dagens vinnere så langt er oljeserviceselskapet DOF med en oppgang på 11,04 prosent til en kurs på 1,388 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet forrige uke kunne melde at de var blitt enige med kreditorer om en restrukturering.

Videre åpner bank- og forsikringsgiganten Storebrand opp 1,61 prosent til en kurs på 75,54 kroner per aksje. Dette kommer etter at SEB kutter kursmålet i aksjen, men samtidig opererer med en kjøpsanbefaling.

Flyr er så langt en av dagens vinnere, og åpner opp 7,22 prosent til en kurs på 1,44 kroner per aksje. Dette kommer etter at meglerhuset Arctic Securities mener aksjen kan doble seg . Tirsdag blir det også kjent at regjeringen griper inn med tvunget lønnsnemnd i flyteknikerkonflikten.

Norwegian reagerer også positivt på nyheten. Rett etter at saken er kjent er aksjen opp 5,09 prosent til en kurs på 9,256 kroner per aksje.

Kongsberg Automotive åpner opp 4,15 prosent, og kursen står dermed i 2,562 kroner. Tirsdag morgen ble det kjent at selskapet har sikret en kontrakt verdi 7 millioner euro med en kinesisk kunde.

En av tungvekterne som stiger er Norsk Hydro , opp 1,53 prosent til en kurs på 62,36 kroner per aksje. Dette kommer etter at kursmålet i aksjen er kuttet fire ganger på én uke.

Riggselskapet Borr Drilling stiger markant med 5,18 prosent til en kurs på 60,05 kroner. Det ble kjent mandag at det amerikanske private-equity selskapet Blackrock øker eierandelen i selskapet.

I rødt

Av tungvekterne synker Tomra med 0,54 prosent til en kurs på 177,34. Dette kommer etter at selskapet forrige uke annonserte at de har som mål å oppnå en årlig omsetningsvekst på 15 prosent frem til 2027.

REC Silicon er en av taperne så langt i dag. Aksjen er ned 2,21 prosent til en kurs på 17,5 kroner per aksje.

Hydrogenselskapet NEL synker med 1,88 prosent, og kursen står dermed i 13,08 kroner per aksje. Forrige uke ble det kjent at selskapet får 150 millioner kroner i støtte fra staten.