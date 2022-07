Trøim-aksje til værs etter storkjøp

Oslo Børs fortsetter oppturen kl. 13 tirsdag. Hovedindeksen står i 1.201,42 poeng, opp 1,64 prosent.

– Starten på uken er preget av et nervøst marked og investorer som rebalanserer porteføljene sine i de siste dagene av kvartalet. Markedet er fortsatt preget av aggressive rentehevinger til truende resesjonsfrykt, skriver Handelsbank Capital Markets til TDN Direkt.

Bevegelser

På vinnerlisten så langt finner vi Interoil Exploration med en oppgang på hele 16,46 prosent, og aksjekursen står nå i 1,5 kroner pr. aksje. Dette kommer etter at to storaksjonærer har økt posisjonen.

Riggselskapet Borr Drilling stiger markant med 5,10 prosent til en kurs på 60 kroner. Det ble kjent mandag at det amerikanske private-equity selskapet Blackrock øker eierandelen i selskapet.

Oljeserviceselskapet DOF har en oppgang på 17,60 prosent til en kurs på 1,47 kroner pr. aksje. Dette kommer etter at selskapet forrige uke kunne melde at de var blitt enige med kreditorer om en restrukturering.

Fly-aksjene får også medfart etter at det ble kjent at regjeringen griper inn med tvunget lønnsnemnd i flyteknikerkonflikten.

Flyr klatrer hele 8,72 prosent til en kurs på 1,16 kroner per aksje. Dette kommer etter at meglerhuset Arctic Securities mener aksjen kan doble seg.

Norwegian reagerer også positivt på nyheten. Aksjen er opp 4,06 prosent til en kurs på 9,16 kroner pr. aksje. SAS-aksjen er opp 3,29 prosent til 0,64 kroner.

Kongsberg Automotive er opp 3,5 prosent, og kursen står dermed i 2,54 kroner. Tirsdag morgen ble det kjent at selskapet har sikret en kontrakt verdi 7 millioner euro med en kinesisk kunde.

REC Silicon er blant taperne så langt i dag. Aksjen er ned 2,37 prosent til en kurs på 17,5 kroner per aksje.

Oljeopptur

Brent-oljen stiger 1,95 prosent, og et fat koster nå 117,34 dollar. Samtidig stiger WTI-oljen med 1,72 prosent til 111,46 dollar per fat.

Mandag kom storbanken Goldman Sachs ut med en fersk analyse om det globale oljemarkedet.

– Kjernen i vårt positive syn på energi og råvarer generelt handler om at det investeres for lite, og det er mer gjeldende i dag enn for både to og tre uker siden, sa Jeff Currie som er global sjef for råvareanalyse i Goldman Sachs, til CNBCs Squawk Box.

Investeringsbanken spår en oljepris på 140 dollar i løpet av sommeren.

Equinor er opp 3,65 prosent og Aker BP klatrer 3,84 prosent, etter at Sparebank 1 Markets oppgraderte Røkke-aksjen til kjøp fra hold.