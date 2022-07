Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent og står i 11.593,00 poeng mens Dow Jones står i 31.698,18 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 3.919,19 poeng.

Oppdatert klokken 20:20: Dow Jones faller 1,3 prosent, S&P 500 faller 1,8 prosent mens Nasdaq faller 2,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,1 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,5 prosent til 27,9.

– Fed kan bli nødt til å kjøre økonomien inn i en resesjon for å få ned inflasjonen i USA, sier Handelsbanken-analytiker Sara Midtgaard til Finansavisen.

USAs handelsbalanse for varer var i mai minus 104,3 milliarder dollar, viser nye tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Samtidig er underskuddet i april revidert til 106,7 milliarder dollar, etter det rekordstore underskuddet på over 125 milliarder i mars.

Ifølge S&P Case-Shiller-indeksen steg boligprisene i 20 storbyområder i USA med 21,2 prosent på årsbasis i april.

Nyheten om hvordan amerikanske forbrukere vurderer situasjonen var dagens høydepunkt på nøkkeltallskalenderen.

Indeksen for konsumentenes forventninger i USA var på 98,7 i juni. På forhånd var det ventet en indeks på 100,4, ifølge Trading Economics. Forventningene var dermed lavere enn ventet.