Markant børsfall i Tokyo og Hongkong

I kjølvannet av børsfallet på Wall Street tirsdag kveld, svekkes de største børsene i Asia.

I Japan faller Nikkei 1,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,84 prosent.

Shanghai Composite svekkes 0,77 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,63 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,68 prosent.

I India er Sensex ned 0,71 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,07 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot klatrer 0,37 prosent.

Sårbare markeder

Sjeføkonom i AMP, Shane Oliver, sier ifølge CNBC at markedene vil forbli sårbare inntil det er mer sikkerhet om hvorvidt en resesjon kan avverges.

– Selv om vi ikke har en resesjon, vil vi se en ganske betydelig nedgang i global vekst, i vekst i Asia, og det kommer til å tynge selskapenes fortjeneste, så jeg mistenker at det er mer nedside, sier han til nettstedet.

– Jeg er fortsatt optimistisk på et 12-månederessyn, men for de neste tre eller fire månedene tror jeg det er mer nedside, påpeker Oliver.

Kutter i karantene

På den positive siden kuttet Kina tirsdag karantenetiden for internasjonalt reisende, og tar dermed et skritt bort fra de strenge Covid-kontrollene som har vært på plass i over to år.

Folk som kommer til Kina fra utlandet må nå i karantene i syv dager ved ankomst, hvorav tre dager hjemme, sammenlignet med tidligere opptil 21 dager i en sentralisert fasilitet.