Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,75 prosent like etter kl. 08.30 onsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,5, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,3] prosent.

Analytikeren peker på at svake makrotall (Consumer Confidence) skremte investorene på Wall Street tirsdag.

«Dow Jones indeksen (-1,6 prosent) klarte seg nok en gang best, dog dette skyldes dets «defensive» sammensetning mer enn noe annet. Nasdaq indeksen derimot, består hovedsakelig av teknologi og vekstaksjer, som straffes hardere når økonomien bremser», skriver han.

Berntsen påpeker også at oljeprisen nå nærmer seg igjen 120 dollar etter å ha vært under 110 dollar i forrige uke.

«Hvorvidt Opec vil klare å balansere markedet fremover, for å hindre videre oppgang i prisene, er det store spørsmålet. De siste dagers oppgang skyldes rykter om at Saudi Arabia og UAE, de to av de største oljeprodusentene i OPEC og verden for øvrig, har lite ekstra kapasitet», skriver analytikeren, og trekker frem at lavere økonomisk aktivitet i verdensøkonomien for øvrig kan tenkes å dempe etterspørselen fremover, mens krigen i Ukraina, som fortsatt pågår, har motsatt effekt.

«OPEC avholder nytt møte i disse dager, et møte som kan tenkes å påvirke oljemarkedet i den en aller annen retning. Historisk sett, har Saudi Arabia, OPECs mektigste medlem, vist lederskap i usikre tider. Mao. er det naturlig å anta at de vil gjøre det også fremover», skriver Berntsen.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,84 prosent.

Shanghai Composite svekkes 0,77 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,63 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 1,68 prosent.

I India er Sensex ned 0,71 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,07 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot klatrer 0,37 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,71 prosent til 117,14 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 111,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 117,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Alle de tre hovedindeksene på Wall Street-Børsen fortsatte nedgangen fra mandag ved slutt tirsdag.

Den brede S&P 500 falt med 2,01 prosent til 3.821,55. Tek-indeksen Nasdaq endte ned 2,98 prosent til 11,181.54, mens industriindeksen Dow Jones ble svekket 1,56 prosent til 30.946,99.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte såvidt ned 0,11 basispunkter til 3,183 prosent, mens VIX-indeksen endte opp 5,27 prosent til 28,37.