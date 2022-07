Det er rødt på Oslo Børs onsdag.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.200,56, ned 0,58 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag formiddag ned 0,56 prosent til 117,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,13 prosent til 111,57 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 117,32 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Resesjonsfrykt har absolutt dukket opp på oljemarkedets radar og kan fortsette å vokse med tiden. Det som holder prisene oppe er fornyet frykt for tilbudsbegrensinger, sier Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights, ifølge TDN Direkt.

Equinor er opp 0,49 prosent til 348,45 kroner, mens Aker BP stiger 0,96 prosent til 356,10 kroner.

Opptur

Magseis stiger 44,29 prosent til 8,08 kroner etter at TGS i morges meldte at de vil kjøpe seismikkselskapet for 2,3 milliarder kroner. TGS-aksjen er ned 3,45 prosent til 142,90 kroner.

Totalt gir budet en verdsettelse på 8,60 kroner pr. Magseis-aksje – over 50 prosent høyere enn gårsdagens sluttkurs.

Etter å ha steget 18,7 prosent tirsdag, fortsetter DOF nå opp ytterligere 10,38 prosent til 1,64 kroner. Aksjen falt kaftig i forrige uke etter melding om at de har blitt enige med kreditorer om en restrukturering.

Børsnykommer Inify klatrer 9,77 prosent til 9,00 kroner. Det ble onsdag kjent at selskapet styrker laget og har ansatt dr. Claes Lind som selskapets Chief Medical Officer.

I rødt

Øverst på taperlisten finner vi Statt Torsk , som svekkes 12,00 prosent til 1,98 kroner. Selskapet meldte tirsdag at de ville hente opptil 50 millioner i en rettet emisjon, men endte opp med drøyt 41 millioner kroner til en kurs på 2,00 kroner.

Et annet sjømatselskap, Atlantic Sapphire , melder også om emisjon. Selskapet kunne i natt meddele at de har hentet 1,2 milliarder kroner, og aksjen er nå ned 2,70 prosent til 21,60 kroner.

InterOil Exploration and Production faller tilbake 3,93 prosent til 1,42 kroner, etter at aksjen tirsdag klatret 14,6 prosent.

GC Rieber Shipping har inngått en gjensidig avtale med sin kunde om avslutte det eksisterende charteret for den isbrytende slepebåten «Polar Pevek» med umiddelbar virkning. Aksjen er ned 2,84 prosent til 13,70 kroner.