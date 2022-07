Instabank stuper på Oslo Børs

- - - - - - - -

Onsdag ved lunsjtider faller hovedindeksen 0,5 prosent til 1202,08 poeng. Et fat Nordsjøolje omsettes for 118,13 dollar, opp 0,1 prosent.

Equinor stiger 2,6 prosent til 356,65 kroner. Aker BP stiger 1,3 prosent til 357,30 kroner mens Vår Energi klatrer med 0,2 prosent til 39,91 kroner.

– Resesjonsfrykt har absolutt dukket opp på oljemarkedets radar og kan fortsette å vokse med tiden. Det som holder prisene oppe er fornyet frykt for tilbudsbegrensinger, sier Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights, ifølge TDN Direkt.

Lunar har informert Instabank om at det er usikkert hvorvidt tilbudet til Instabanks aksjonærer i tilbudsdokumentet datert 28. mars 2022 vil bli gjennomført på de vilkår og betingelser som er angitt der, går det frem av en børsmelding onsdag. Aksjen stuper 21,4 prosent til 2,75 kroner.

Magseis stiger 42,7 prosent til 7,99 kroner etter at TGS meldte at de vil kjøpe seismikkselskapet for 2,3 milliarder kroner. TGS-aksjen er ned 5 prosent til 140,60 kroner. Totalt gir budet en verdsettelse på 8,60 kroner pr. Magseis-aksje – over 50 prosent høyere enn tirsdagens sluttkurs.

Tirsdag steg DOF aksjen 19 prosent, og onsdag stiger den ytterliggere 11,2 prosent til 1,65 kroner. I forrige uke meldte DOF at selskapet at de var enige med kreditorene om en restrukturering.

Statt Torsk kunngjorde like etter stengetid tirsdag en rettet emisjon der selskapet vil hente mellom 26,7 og 50 millioner kroner til kurs 2,00 kroner. Onsdag morgen bekrefter selskapet at drøyt 20,6 millioner aksjer er utstedt til oppgitt kurs, noe som tilsvarer et bruttoproveny på 41,3 millioner kroner. Aksjen faller 11,1 prosent til 2,00 kroner.

Atlantic Sapphire har hentet cirka 1,2 milliarder kroner gjennom en rettet emisjon. Det vil bli utstedt 60 millioner aksjer til en kurs på 20,50 kroner. Nettoprovenyet skal brukes til å finansiere resterende del av egenkapitalen for fase 2 av anlegget i Miami, nedbetaling av en lånefasilitet på 25 millioner dollar, samt generelle selskapsformål. Aksjen omsettes for 21,6 kroner, ned 2,7 prosent.

Profilerte aksjer som REC Silicon, Nordic Semiconductor og AutoStore faller henholdsvis 7,8 prosent, 4,9 prosent og 9 prosent.